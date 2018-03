Brunella Horna sabe que no existe mujer perfecta pero sí algunos trucos que nos pueden acercar a la perfección. En el segundo día de LIF Week, el evento de moda más importante de nuestro país, la modelo reveló sus secretos para lucir más alta y una cintura pequeña.

"Para vestir hay trucos. Si quiero verme más alta, me pongo pantalones palazzo; y si quiero que mi cintura se vea más delgada, utilizo vestidos con bordes negros", comentó Horna.

La modelo y panelista de "Espectáculos" también señaló que los fines de semana opta por vestir ropa deportiva suelta.

"Me gusta la moda urbana, a veces me pongo vestidos y zapatillas. Y los fines de semana me encanta ponerme buzos de hombre, de mi hermano o de mi novio", remarcó.

Brunella Horna considera que no existen reglas ni límites a la hora de vestir. "Hoy en día no hay ninguna regla para la moda, antes se decía que no se puede usar el marrón con el negro, actualmente eso no funciona", sostuvo.

Finalmente, la modelo que en el segundo día de LIF Week lució un enterizo blanco y un collar dorado, destacó el estilo de vestir de Jazmín Pinedo y Natalie Vértiz. Halagó también el look de la cantante Leslie Shaw.