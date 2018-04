LIF Week: ¿Cómo combina Jessica Butrich los colores vibrantes?

Para que una tenida esté completa, no hay que olvidar los zapatos. Es común escuchar que si la ropa ya tiene mucho color, hay que optar por algo más neutro en los zapatos, pero la diseñadora Jessica Butrich tiene otra propuesta.

"Me gusta combinar las cosas que uno creería que no van, pero hacerlas funcionar. Me gusta romper esos límites. Si es algo que tiene estampados, sí podemos ir por algo con color entero (como rojo o negro)", cuenta la diseñadora.

Mira en este video qué otras combinaciones puedes armar para un look diferente y original.