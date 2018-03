Alessandra Denegri fue la conductora del streaming de LIF Week para El Comercio. La actriz optó por arriesgarse en todos sus looks y marcó tendencia. Además, confesó para las cámaras que la moda para ella es tener una posibilidad de crear y divertirse.



Esto lo comprobamos con cada uno de sus looks inspirados en distintas épocas de la moda. Diferentes texturas, cortes y una onda retro, fue lo que nos presentó Alessandra Denegri en sus atuendos. Si algo adoramos de sus looks, fueron esos botines rojos y blancos que puedes combinar con cualquier outfit.



Alessandra Denegri derrochó sensualidad y actitud en LIF Week. ¿Te animarías a llevar alguno de sus looks?