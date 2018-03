Para María Paz Gonzales Vigil no es una prioridad vestir a la moda, sin embargo, durante el segundo día de LIF Week, fue contundente al señalar que le encanta el look de su pareja, Jesús Alzamora, y de Adolfo Aguilar.

"Me encanta el look de mi chico (Jesús), se viste súper chévere. También me gusta como se viste Adolfo Aguilar", comentó la modelo a El Comercio.

Asimismo, se confesó admiradora del trabajo de la diseñadora Yahel Waisman, participante de LIF Week. "Me encantan sus diseños por sus transparencias y brillos", dijo.

En el clóset de María Paz hay dos prendas que nunca faltan: un pantalón negro y unos tacos. "Esas prendas siempre me sacan de apuros", remarcó.

María Paz comenzó como modelo de catálogo de cosméticos hasta que fue alcanzando el mundo de las pasarelas. A pesar de venir del modelaje, la moda no es una pasión para ella, pero comprar vestidos es una adicción.

EL DATO

El LIF Week va hasta el 27 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima, San Borja. Puedes adquirir tus boletos en Teleticket de Wong y Metro.