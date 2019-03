LIF Week: conoce a los nuevos talentos de esta edición

En esta edición, LIF Week presentará un enfoque diferente para el bloque Nuevos Talentos. Participarán en este desfile (que además es inaugural de la Semana de la Moda de Lima, que empieza hoy miércoles 27) tres instituciones que imparten la enseñanza de diseño de modas: la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) y la Escuela de Modas Chio Lecca.

Cada centro ha seleccionado dos representantes, entre sus egresados, quienes presentarán cada uno una propuesta en tres salidas. Cada micro colección será evaluada en pasarela y competirá por el premio Key Education, que consiste en una beca de estudios para un curso en la prestigiosa escuela Marangoni de Milán, Italia. Conoce a continuación a las concursantes que debutarán hoy en LIF Week.

PAOLA CABRERA (Chio Lecca)

"Siempre he aspirado a trabajar con la moda. Desde pequeña ayudaba a mis amigos con sus outfits pero yo tuve dificultades para poder estudiar diseño; de hecho, toda mi familia es militar y tenían en mente que yo también siguiera sus pasos... estuve por postular a la Escuela Militar de Chorrillos, pero yo sabía que esa vida no era para mí". Paola Cabrera nos responde desde Gamarra, donde ha ido para ultimar detalles de los diseños que presentará hoy en LIF Week.

Paola Cabrera da indicaciones a la modelo que lucirá su diseño en LIF Week 2019. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)

La joven diseñadora egresada de Chio Lecca, finalmente, tomó el camino para el que está hecha, y que considera un arte: aunque sus piezas no se exhiban en un museo, ella sabe que pueden ser bien apreciadas en las personas que las lucen. Y eso pasará hoy sobre la pasarela. Para su debut de hoy en LIF Week, Paola propone que la arquitectura, que es un arte, se transforme en moda. "Lo que me inspiró fue la arquitectura de Shanghái y mi objetivo es que la gente pueda apreciar otras culturas a través de la moda".

Muy decidida en este camino, la novel diseñadora se plantea objetivos a futuro: sacar su propia marca de ropa, "pero antes me gustaría trabajar con algún diseñador peruano que estarán presente en el Lima Fashion Week", apunta.

CAMILA REYES (Chio Lecca)

Tiene 20 años y terminó la carrera en diciembre pasado. Camila se graduó en febrero pasado y desde que terminó sus estudios hace prácticas en Traperas de Barranco: "Tomo las prendas del almacén y armo outfits para que salgan a la venta haciendo temáticas de álbumes en base a colores".

Esta noche, en la pasarela de Nuevos Talentos de LIF Week, Camila presentará tres outfits que contienen entre 9 a 10 piezas. "Lo que hice fue crear una historia sobre unos guerreros, los de antes y los de ahora, que están dispuestos a luchar contra los estereotipos y eliminar los prejuicios para vivir más tranquilos en esta ciudad", detalla.

Así, su colección está llena de enterizos, overall con cierre y pecheras que son imponentes. "Tiene un lado futurista. He usado tejidos tipo red y pecheras de plástico. Uso colores como el mostaza encendido, verde esmeralda y azul", nos dice sobre estos diseños, que presentó por primera vez en su desfile de final de ciclo y que ahora repotenció agregándoe algunos detalles mejorados.

ALEXANDRA SALCEDO (CEAM)

"Yo estudié arquitectura durante dos años, pero siempre me ha gustado el arte. He diseñado vestidos desde el colegio, mi ropa y la de mi familia, experimentaba mucho, y eso al final me encantó", confiesa la joven diseñadora que ha creado para LIF Week tres piezas de sastrería basada en modernismos. Mucha asimetría, colores fuertes dentro de la gama del fucsia, coral, rojo, vino, naranja y morado.

Nos cuenta que presentará tres diseños para una mujer mayor de 25 años, empoderada, fuerte, dominante y hasta atrevida, porque sus diseños son así. "Alguien que transmita que se atreve y que se quiere expresarse sin necesariamente hablar". Sus piezas, que se decantan mucho por figuras geométricas, que experimenta también con texturas y colores, lo harán.

XAYIRE FUENTES (CEAM)

Del legado de su abuela paterna que era costurera y su abuela materna que fue estilista salió Xayire, joven pisqueña de 27 años que lleva el nombre de una princesa de los cuentos árabes. La odontología fue su primera opción de carrera (estudió 3 años en Ica), pero luego decidió cambiar a moda. Mientras era estudiante, empezó haciendo accesorios y ropa urbana, fue finalista del Concurso Diseñador de Vanguardia y tras hacer su tesis en diciembre del 2017 -en que presentó su colección Kena in the Kingdom- dio un giro hacia la alta costura, especialmente dentro del rubro de novias y diseños de coctel, fiesta y complementarios.



Xayire dando ajustes a sus prendas durante el fitting de LIF Week 2019. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)

"Mi propuesta es más cool, fresca, sin dejar de lado la elaboración manual y el arte de la alta costura. Mis vestidos tienen color en pedrería o detalles como corazones, estrellas, flores y mariposas. También en complementos como tocados y aretes", explica. Presentará tres vestidos de novia, de estilo romántico, inspirados en la magia de los cuentos y con mucha técnica en tejido, bordado de pedrería, todo hecho a mano.



SOLEIL CUÉLLAR (UPC)

Un tornillo para la locura, una flor para la libertad. Son muchos los elementos de los que Soleil Cuéllar se vale para iniciar un proyecto de moda como el que hoy, a sus 23 años, presentará en la sección que abre la edición 16 de LIF Week. La joven egresada de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC ha querido llevar a su desfile debut un tema potente.

Inspirada en la lectura de la charla “Los anormales” de Michel Foucault, la observación de “Las meninas” de Velázquez y una investigación que hizo sobre las camisas de fuerza usadas en manicomios durante la era victoriana o los uniformes de prisioneros de los años 40, Soleil mostrará en esta plataforma piezas que, más que vestir, incitan a la reflexión. “Más que ser conceptual, porque está llena de referencias de investigación, esta colección es para mí un viaje personal, sobre la eliminación del estigma y las etiquetas que la sociedad nos impone y la aceptación de uno mismo, y es un mensaje de respeto a las personas que son diferentes o ignoradas”, nos ha dicho, nerviosa, el día previo a su presentación.

Los diseños que veremos esta noche incluye un enterizo con volúmenes que transforman la silueta, también chaquetas con detalles de tornillos, hojas secas y esposas, además de prendas tejidas con lana de alpaca.



LADY ANN PACHAS (UPC)

​Para su 23 cumpleaños (que celebra mañana jueves 28), esta joven diseñadora habrá cumplido uno de sus grandes sueños: mostrar sus creaciones sobre una pasarela profesional. Lady la tuvo clara siempre: inició su carrera en la UPC en 2013, complementó su formación con cursos de ilustración de moda y de diseño de vestuario, también de dirección de arte, de dibujo de figura humana y hasta animación 2D.

En busca de afianzar su camino, también hizo pasantías como asistente de diseño en Ladrón de Guevara, ese laboratorio interdisciplinario que explora las posibilidades de la indumentaria como medio de diálogo.

Look final del diseño de Lady Ann Pachas para LIF Week 2019. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)

Hoy, sus temas de interés están enfocados en la relación e impacto del consumo y la tecnología en la sociedad; el género como una construcción social y su impacto en las prendas; la modernidad líquida y el arte cinético; y el graffiti como forma de manifiesto social. Veremos cómo estos enfoques destacan hoy sobre la pasarela de Nuevos Talentos en LIF Week.