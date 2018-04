LIF Week: Pat Sedano fue premiada por el Istituto Marangoni

En el cierre del último día de LIF Week, se anunció a Pat Sedano como la diseñadora ganadora de la beca para seguir un curso de especialización en la prestigiosa escuela de diseño de moda Istituto Marangoni.

"Estoy súper emocionada, no me lo esperaba. Estoy bastante agradecida con LIF Week por todas las oportunidades que me están dando. [...] Marangoni es uno de los mejores institutos de moda", dijo la diseñadora.

La sede principal de la escuela está en Milán, considerada como una de las capitales mundiales de la moda, pero también cuenta con sucursales en Florencia, Londres, París y Shangai.