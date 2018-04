LIF Week: Yirko Sivirich y las 5 prendas que jamás usaría

El diseñador iqueño Yirko Sivirich presentará este viernes su última colección '24 K' en la edición LIF Week Otoño/ Invierno 2018. En su desfile se verá un repertorio de prendas denim, así como vestidos de noche para mujeres y otras novedades.

Antes de revelar los misterios de su colección, el diseñador nos contó sus 'no' a la hora de vestir. "No usaría manga corta con un saco, o un traje, por que no va...es contradictorio", asegura Sivirich.

Dale un vistazo al video que acompaña esta nota y descubre las prendas que Yirko Sivirich jamás usaría ni recomendaría.