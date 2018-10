Lifweek: el universo marino de Lud Vargas

Al ritmo de "How Deep Is Your Love", y rodeados por una proyección que transportaba al océano, los modelos de Ludvic Swimwear iniciaban su camino por la pasarela del LIFWeek. Bañadores trendy, que oscilaban entre los colores azul, turquesa y menta, se complementaban con camisas de algodón y zapatillas, creando tenidas sporty casual.

Es la primera vez que la marca Ludvic Swimwear llega a las pasarelas del LIFWeek. Lud Vargas, su creador, configuró esta presentación de bañadores masculinos inspirándose en tres temáticas: el estilo marino vintage, la onda tropical y la tendencia botánica.



Los bañadores presentados en su colección fueron elaborados en microtec para las bermudas y en licra para las sungas. A su vez, las camisas que complementaron algunos de los looks fueron diseñados por Itala Testino.

Vuelve a vivir la pasarela de Lud Vargas dándole 'play' al video que acompaña esta nota.