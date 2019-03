Esto opinan los diseñadores internacionales sobre LIF Week

La plataforma LIF Week ha servido, entre otras cosas, para poner en vitrina el diseño peruano en mercados antes inexplorados. Muchos de los nombres más importantes de la moda nacional han encontrado caminos llenos de oportunidades para mostrar su trabajo en el extranjero. De la misma manera, el mundo ha volteado a mirarnos a nosotros.



Diseñadores de la talla de Kenneth Cole, Naeem Khan, Ana Locking y Victorio y Lucchino han visitado el Perú en búsqueda de inspiración y novedad. Esto es lo que dijeron en su paso por nuestro país.

El diseñador estadounidense Kenneth Cole visitó el Perú en marzo de 2014.

Kenneth Cole



La industria de la moda fue el primer lenguaje universal real. Actualmente la moda se ha vuelto visualmente consistente en todos lados, mucho de ello es por internet, incluso por las redes sociales. El Perú es un país muy rico, con materiales extraordinarios, una cultura única y grandes recursos naturales. Estamos en un periodo de tiempo en el que, cuando todo está globalizado, también se consume localmente. Una semana de la moda es una buena forma de hacerlo, porque hace que todo el mundo se concentre en un momento específico, enfoca los recursos a un mensaje claro, atrae a audiencias globales a través de distintas plataformas. Pienso que LIF Week debe continuar con lo que está haciendo, con un punto de vista creativo y también reconociendo una realidad global que es muy importante.

Los diseñadores españoles Victorio y Lucchino llegaron a Lima en noviembre de 2014.

Victorio y Lucchino



Que todo el mundo esté pendiente del Perú es magnífico. Les está sucediendo una cosa maravillosa. No deben olvidar de dónde vienen. Perú es un país fresco y lleno de alegría. Como la moda está de moda y el suyo es un país que está creciendo, estoy seguro que habrá muchos artistas con color, carácter… tienen un gran porvenir.



Ana Locking presentó una de sus colecciones en octubre de 2016.

Ana Locking



Ahora se ve más a diseñadores jóvenes que se sienten muy orgullosos de la propia identidad peruana y eso se está mostrando. No he trabajado nunca con lanas peruanas, pero es algo que me encantaría. Quizá esta segunda visita sea un buen momento para trabajarlo, quizá para una colección de invierno. No estamos en tiempos de bonanza (en el rubro de la moda), pero sabemos cómo llevarlo.

Naeem Khan desfiló por la pasarela LIF Week en abril de 2017.

Naeem Khan



Venimos escuchando de Lima Fashion Week desde hace algunos años. Pero otra razón para ir, aparte de la moda, era la historia del Perú, su sociedad. Es interesante para mí entender y conocer las culturas. Estamos muy interesados en la alpaca, en los colores peruanos, en los patrones indígenas de los Andes. Debemos entender a la gente que vestimos. Hay mucho tiempo invertido en ese trabajo.



LIF Week Otoño/Invierno 2019



CUÁNDO: Miércoles 27 y jueves 28 de marzo.

ENTRADAS: Teleticket.

DÓNDE: Museo de Arte Contemporáneo MAC (Av. Almte. Miguel Grau 1511, Barranco).

PARTICIPAN: Ana María Guiulfo, Annaiss Yucra, Claudia Jiménez, Fátima Arrieta, José Clemente, Noe Bernacelli, Pat Sedano, Yahel Waisman, Yirko Sivirich y Moda & Cia.