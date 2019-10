El primer acercamiento de Javiera Arnillas con el universo del modelaje fue durante un desfile de clausura de ciclo en una de las escuelas de moda más importantes de la capital. Era el año 2017. “Fue Roberto Toya -runway coach y manager- quien me apuntó. Yo llegué y todas las demás chicas eran cisgénero. Tuve un poco de miedo al qué dirán, sin embargo, tomé valor y continué”. Hoy -luego de dos años de esta experiencia- Arnillas se ha consagrado como la primera modelo trangénero en participar de la Semana de la Moda en Lima, abriendo el camino en aras de la diversidad y el respeto.

A pesar de los flashes, cámaras y entrevistas, Javiera acepta el reto con humildad. No ha perdido ese brillo en los ojos cuando habla de todo aquello que siente al pisar una pasarela. “Es un momento de explosión, de transmitir toda tu energía hermosa al mundo y celebrar tu belleza”, comparte con emoción.

¿Cómo llegaste al mundo del modelaje?

Mi amistad con Roberto Toya me llevó al mundo del modelaje. Él es runway coach, y un día, hace dos años (2017), me dijo que era alta y tenía cualidades para entrar a esta industria. En un primer momento le dije que no sabía, porque aún me daba temor. Sin embargo, empezamos a trabajar juntos y me sentí más confiada. Fue así que mi primera experiencia fue durante un desfile de clausura de ciclo en CEAM. Ese mismo año, me seguí retando y postulé a ‘Model of the year’, quedando entre las semifinalistas.

¿Cuándo fue tu primera experiencia en una pasarela del Lima Fashion Week?

Postulé al LIFWeek en el año 2018 y me eligieron para el desfile de Pat Sedano y Amaro Casanova. Tuve la oportunidad de cerrar el primero y formar parte de la colección para novias en el segundo. Fue increíble.

¿Por qué es importante traer a la conversación la identidad de género en la industria de la moda?

Porque la moda es un espacio importante para hablar de este tipo de temas. Es una vitrina que permite visibilizar las diversidad que hay en cuanto a las personas. Incluirnos, genera referentes hacia otras chicas trans y en general, hace que los estereotipos que existen hacia nosotras se vayan difuminando. Somos mujeres también, y si a una se le da la oportunidad de participar en este tipo de eventos, me parece que suma, ya que está dando una imagen diferente a la que comúnmente se nos suele atribuir. La diversidad en mundo de la moda es muy importante y poco a poco los estándares de antes se están abriendo a más posibilidades en el mundo.

Y esto se encuentra calando en las siguientes generaciones...

Pienso que las nuevas generaciones, por el manejo de las redes sociales, la mayor exposición e inmediatez, están expuestos a más cosas. Por ello, hay una responsabilidad de parte de los productores de contenido, para que las niñas y niños que van creciendo vayan aceptándose tal y como son, sin tener que limitarse a ser de una forma u otra, sino más bien siendo libres en un abanico de posibilidades.

¿Qué le dirías a las personas que consideran a la moda como frívola y superficial?

Les diría que la sociedad está en una constante evolución y que los preceptos sociales se van transformando. Estamos en un momento en el que ya se reconoce la diversidad en el rubro, creando poco a poco más referentes positivos para las nuevas generaciones. Creo que la moda es una vitrina que todos debemos aprovechar para dar mensajes positivos a la sociedad.

¿Cómo te preparas antes de una pasarela o photoshoot?

Paso tiempo frente al espejo para reconocer cuáles son mis ángulos, llevo clases y practico con Roberto cada dos semanas. Puedes tener buena base y querer ensayar sola, pero es importante que otra persona vea tu trabajo y te aconseje, que te de pautas para llegar a aquello que quieres transmitir.

Y, si tuvieras qué elegir entre pasarela o photoshoot, ¿que decisión tomarías?

¡Qué difícil! Ambas me gustan mucho, pero debo decir que por lo mismo que soy actriz me gusta más la pasarela. Es un momento de destello, de empoderamiento también. Realmente me encanta, es uno de los momentos en que celebro mi ser. Saco una energía inmensa, con la mirada, con la actitud, y la comparto.

¿Hay alguna cosa antes que hagas antes de caminar en pasarela para concentrarte?

¡Sí! de hecho para mí se trata de algo súper importante. Es un ejercicio que también hacemos en el rubro de la actuación y se llama ‘kata’. Siempre lo hago antes de salir a pasarela o a escena, porque me conecta conmigo misma, y hace que mi cuerpo esté dispuesto al trabajo. Es una cuestión de relajación, de concentración y respiración.

¿Qué es lo más complicado de desfilar en un fashion show?

Creo que depende mucho del atuendo, de qué te toque. Tienes que saber cómo manejarlo para que no ocurra ningún problema (risas). Como modelo, tienes que tener en claro que pongan lo que te pongan estás lista para brillar. Para salir y dar siempre lo mejor.