Paloma Santa Cruz: La mejor modelo de LIF Week Otoño Invierno 2018

En el último día de LIF Week, Paloma Santa Cruz fue la ganadora del Premio Air Europa y con ello, se convertirá en la imagen oficial de la próxima edición de LIF Week.

La prima hermana de Alessandra de Osma, la princesa peruana, se mostró muy emocionada y sorprendida al recibir la noticia de que ella fue la elegida.

“No me lo puedo creer, es mi primer LIF Week y no me consideraba modelo profesional como para merecerme esto, estoy demasiado feliz. Siempre me ha encantado el modelaje, pero pensaba que no tenía tiempo y prefería mi carrera académica”, afirmó la modelo.