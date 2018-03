Sex and the City nos trae los mejores recuerdos de amistad femenina y miles de consejos amorosos. Pero, sobre todo, la recordamos porque nos dejó un legado fashionista incomparable: nunca olvidaremos los looks de Carrie Bradshaw.



Sabemos que no todos los consejos amorosos de Sex and the City nos pueden resultar, pero algo que no fallará son los estilos que vimos en cada capítulo de la serie. Aquellos vestidos, aquellas combinaciones ¡y los zapatos! Todos dignos de recordar.



Sex and the City nos enseñó que no importa si pasas por un buen o mal momento, siempre, pero siempre debes lucir perfecta. Lo que nos define es esa actitud para afrontar los sucesos cotidianos.



Hoy hacemos un recuento con los mejores looks de Carrie Bradshaw. Toma nota.