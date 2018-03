Modas de los 2000 que no deberían volver

Sentimos la década de los 2000 tan cerca que parece que no hubiesen pasado tantos año. Pero cuando vemos las fotos de lo que era tendencia en esa época, nos damos cuenta de que hemos avanzado por mucho en moda.



¿Recuerdas esos años locos de los 2000 cuando el internet se masificaba? Pues, nuestras "it girls" eran Paris Hilton, Christina Aguilera o Britney Spears. Ellas marcaban tendencias, todas estas con estampados, asimetrías y ¡mucho denim!



El denim en los 2000 debía combinar con todo. Si podías usar un conjunto de pantalón, casaca y botines de denim, eras lo más chic del momento. Ejemplo claro es la aparición de Britney Spears al lado de Justin Timberlake en los American Music Awards del 2001. Una foto que quedará por siempre en la web.



Paris Hilton era la estrella de inicios del 2000. Sus looks, juntos a los de su entonces inseparable Nicole Richie, eran "arriesgados" y muy pinkys. Hoy son solo algo del recuerdo y el mundo de la moda lo agradece por completo.



