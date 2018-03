La Ex-Miss Perú y conductora de TV, Natalie Vértiz, se mostró entusiasmada por volver a las pasarelas, especialmente en un evento de moda tan importante como el LIF Week. Además, Vértiz sostuvo que su pareja, Yaco Eskenazi, la apoya en todos los proyectos que emprende. "Es la primera vez que me va a ver desfilar. Estoy feliz porque sé que va a estar sentado en la primera fila", dijo.

La conductora de América Espectáculos reconoce sentirse muy contenta con su programa. "Nada es fijo, por eso siempre doy lo mejor de mí. Espero renovar mi contrato dentro de poco", apunta. Sobre sus proyectos personales, Natalie Vértiz dijo que con su salón, la escuela de modelaje y el concurso 'Model of the Year', no tiene tiempo para nada más.

Del mismo modo, la ex Miss Perú admite sentirse muy orgullosa de Yaco. "Le va super bien en su programa, creo que tiene una llegada especial con las señitos", añade. "Para triunfar en la televisión tienes que ser natural. Yaco es humilde y divertido. Lo admiro muchísimo", finalizó.