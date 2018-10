Radiografía del estilo: Paloma Santa Cruz, el rostro del LIFWeek PV19

Paloma Santa Cruz lleva 10 años en el mundo del modelaje y esta vez ha sido elegida como la imagen del LIFWeek primavera-verano 2019, siguiendo los pasos de modelos como Stephanie Bragagnini y Elena Chenguayen.

La modelo de 22 años y un metro setenta y seis de altura, cuenta que llegó a esta industria de casualidad y que aún no sabe si se dedicará a ella para toda su vida.

"No sé si a futuro siga trabajando como modelo. Me gustaría poder combinar la moda y mi carrera con una causa benéfica. Me interesa mucho el tema de salud pública. Y si se me presenta una oportunidad en el exterior, no la descartaría: me encantaría pasar por una pasarela de Nueva York", dijo la joven modelo a la sección Luces de este diario. Paloma divide sus días entre el modelaje y la medicina, carrera que estudia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Aunque es muy joven, la modelo demuestra que tiene lo que requiere ser la imagen del LIFWeek: Le gusta trabajar solo donde se sienta cómoda y no se deja presionar por nada. "Para ser modelo, no tienes que someterte a cosas que no deseas hacer. Hay que aprender a decir no a lo que no va con tu personalidad. Por ejemplo, en las sesiones de fotos pido que no me pongan base en el rostro y que intenten no retocar mis pecas. Así es mi piel y si quieren contratarme, espero que se me respete tal y como soy", contó.

Además, la joven refleja su gran estilo a la hora de vestir en su cuenta de Instagram: una mezcla de boho chic con toque femeninos.