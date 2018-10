La reivindicación del amor, por Pat Sedano

A Pat Sedano el nacimiento de su sobrina la inspiró para crear su nueva colección: "Me interesa que mi sobrina nazca en una sociedad donde no sea discriminada". La hermana de Pat es lesbiana. Y junto a su pareja, tendrán que viajar fuera del país para poder formar una familia. Algo que aquí, aún no se puede lograr.



Fue a partir de ello que Pat creó una colección de piezas unisex de estilo urbano que celebran el amor y apoyan a la comunidad LGTB. "Love is love" es su nombre. En ella, la diseñadora abandona su zona de confort y se aventura a probar nuevas tonalidades para su marca como el fucsia y morado.

A Pat Sedano también la inspiró el streetstyle de la nueva temporada; las tendencias impuestas por la gente en las calles, en su día a día. El uso de materias como el plástico y algodón servirán como hilo conductor hacia las otras colecciones de su firma.

"Yo no pretendo hacer que nadie cambie de opinión. Lo que quiero es que reflexionen acerca del poco apoyo que se le da a la comunidad LGTB en nuestro país. Me gustaría que, mucho que más que aceptarlo, se respete la diversidad de amar", agrega la diseñadora.

Sobre su desfile

Pat Sedano presentará su nueva colección para inaugurar esta edición del LIFWeek el miércoles 24 de octubre a las 7 p.m en el Country Club de Lima. Entradas disponibles en Teleticket de Wong y Metro.