Abogada denuncia discriminación en sede del Ministerio Público por su forma de vestir

La abogada Luz Cynthia Silva Ticllacuri presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo el 11 de enero, por un presunto caso de discriminación debido a que, según relata, intentaron impedirle el ingreso a una sede del Ministerio Público por usar una prenda que calificaron de "muy corta".



Silva Ticllacuri relató ante la Defensoría del Pueblo, que el 10 de enero el personal de seguridad del local del Ministerio Público ubicado en la avenida del Ejército 740, en el distrito de Miraflores, intentó impedirle su ingreso al lugar, al aducir que existe una prohibición para quienes usen prensas cortas.



"Me acerqué a la fiscalía porque patrocino a una víctima de violencia psicológica, y era necesario que ese día acudiera a la sede del Ministerio Público para pedir formalizar la denuncia contra el agresor. Me identifiqué como abogada pero la seguridad me dijo que no podía entrar porque existe una prohibición de uso de prendas cortas. Ese día yo tenía una falta por encima de la rodilla. Solo se basaban en el cartel que no tienen ninguna referencia normativa que lo justifique", relato la abogada a El Comercio.

Silva quien es abogada asociada a la ONG Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), dejó en ese momento su queja en el Libro de Reclamaciones de la entidad (Hoja N°15) al no encontrar a una persona a cargo que pudiera darle explicaciones. En el documento solicitó además que carteles similares sean retirados de cualquier local público a nivel nacional al considerar que se trata de un caso de discriminación.

"Es una decisión que a todas luces está basada en negar el ingreso de personas por un criterio discriminatorio. Esto, es particularmente delicado porque lo mismo podría pasar con las mujeres que acuden a denunciar sus casos. Más de una vez, la Defensoría se ha pronunciado sobre estos casos. Creo que la fiscal de la Nación debería dar un mensaje claro de toda política frente a la violencia contra las mujeres", añadió la abogada.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo se pronunció en su cuenta de Twitter y manifestaron que "rechazan las prácticas discriminatorias que fomenten estereotipos de género". El lunes estarían tramitando la queja presentada por Cynthia Silva.



"#DeUnaVezPorTodas, ninguna entidad pública puede impedir ingreso por forma de vestir. Recibimos queja de caso ocurrido en la Fiscalía Penal de Miraflores. Intervendremos y pediremos se retire aviso sexista", publicaron en Twitter.