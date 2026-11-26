El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició el montaje de las vigas de la estructura metálica del puente Santa Rosa sobre el río Rímac. Esta plataforma soportará el tránsito vehicular hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició el montaje de las vigas de la estructura metálica del puente Santa Rosa sobre el río Rímac. Esta plataforma soportará el tránsito vehicular hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Con el apoyo de grúas de gran capacidad, actualmente se realiza el montaje de la estructura correspondiente al sector aguas arriba del río.
De acuerdo con la programación, se prevé culminar la colocación de las vigas de este sector a fines de diciembre de 2026. Inmediatamente después, se iniciarán los trabajos de montaje de la plataforma correspondiente al sector aguas abajo.
Fenómeno El Niño
De manera paralela, continúan las obras de defensa ribereña para proteger la infraestructura ante posibles crecidas del caudal del río Rímac, especialmente frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Con el apoyo de diez excavadoras, se ejecutan trabajos de enrocado en la margen izquierda y, en la zona próxima al puente, se ha intervenido en ambas márgenes y en el fondo del cauce.
Asimismo, se registra un avance en la construcción de las rampas de acceso al puente, con la ejecución de los muros de contención de los sectores este y oeste. Estas estructuras permitirán continuar progresivamente con la conformación de los accesos a la nueva infraestructura. También se avanza en la construcción de la caseta de bombeo, que formará parte del sistema de drenaje del paso inferior de la avenida Morales Duárez.
Para el 2027 está previsto el inicio de nuevos frentes de trabajo correspondientes a las intervenciones en el eje de la avenida Morales Duárez, los puentes sobre el paso inferior y el eje vial Santa Rosa.
Con miras a estas intervenciones, el sector prepara el Plan de Desvíos 2, cuya marcha blanca comenzará en abril del próximo año.
El intercambio vial del puente Santa Rosa comprende la construcción de un puente de ocho carriles sobre el río Rímac, rampas y nuevas vías de acceso, así como un paso a desnivel en la avenida Morales Duárez.
Esta infraestructura permitirá contar con un acceso definitivo, seguro y más rápido al terminal aéreo
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