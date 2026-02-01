Accidente en San Antonio de Huarochirí: Moto de carga se desbarranca y deja tres fallecidos

Se registró un accidente de tránsito en San Antonio de Huarochirí. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
San Antonio de Huarochirí
  Se registró un accidente de tránsito en San Antonio de Huarochirí. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Se registró un accidente de tránsito en San Antonio de Huarochirí. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  La policía llegó hasta la zona para iniciar las investigaciones tras el accidente. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    La policía llegó hasta la zona para iniciar las investigaciones tras el accidente. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  Accidente en San Antonio de Huarochirí provocó la muerte de 3 personas. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Accidente en San Antonio de Huarochirí provocó la muerte de 3 personas. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  La Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar de los hechos para investigar. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    La Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar de los hechos para investigar. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  Una moto de carga que circulaba por una zona alta provocó un accidente en San Antonio de Huarochiri. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Una moto de carga que circulaba por una zona alta provocó un accidente en San Antonio de Huarochiri. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  Se reportó que el accidente provocó la muerte de tres personas. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Se reportó que el accidente provocó la muerte de tres personas. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  Además de los fallecidos, el accidente también registró varios heridos. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    Además de los fallecidos, el accidente también registró varios heridos. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

  A la zona del accidente llegaron efectivos policiales para inspeccionar el hecho. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
    A la zona del accidente llegaron efectivos policiales para inspeccionar el hecho. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Por Redacción EC

Este 1 de febrero no estuvo exento de accidentes de tránsito. Esta vez, una moto de carga que circulaba por una zona alta de San Antonio de Huarochirí se desbarrancó y provocó la muerte de tres personas.

