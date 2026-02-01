Accidente en San Antonio de Huarochirí: Moto de carga se desbarranca y deja tres fallecidos

Este 1 de febrero no estuvo exento de accidentes de tránsito. Esta vez, una moto de carga que circulaba por una zona alta de San Antonio de Huarochirí se desbarrancó y provocó la muerte de tres personas.

Este 1 de febrero no estuvo exento de accidentes de tránsito. Esta vez, una moto de carga que circulaba por una zona alta de San Antonio de Huarochirí se desbarrancó y provocó la muerte de tres personas. Según se reportó, el accidente en San Antonio de Huarochiri provocó la muerte de tres personas y varios heridos. LEE: ATU: 570 vehículos informales fueron enviados al depósito en enero Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la zona para iniciar las investigaciones sobre el trágico accidente.