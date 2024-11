Juan Manuel Vargas, exjugador de la Selección Peruana, salió de la comisaría de Magdalena tras pasar varias horas allí, luego de chocar su vehículo contra un poste de alumbrado público. El exfutbolista explicó que el accidente fue resultado de un descuido al usar su celular mientras conducía.

“Me bajé porque ya venía Serenazgo y estábamos viendo el carro. No fue la intención dejar el vehículo. Estaba manejando y justo agarré el teléfono, bajo la mirada y justo iba muy rápido, se me fue el timón y me fui directo contra el poste”, comentó Vargas a la prensa.

🚨💥 Perú21 tuvo acceso al video del momento exacto donde Juan Manuel Vargas estrelló su camioneta contra un poste de luz en Magdalena. El exfutbolista fue detenido para pasar el control de dosaje etílico.



📌 Toda lo que se sabe del caso👇https://t.co/u55gEdSEYG pic.twitter.com/jmKR4aYkab — Perú21 (@peru21noticias) November 10, 2024

Afortunadamente, no hubo personas heridas. El Serenazgo de Magdalena acudió al lugar y el exfutbolista se puso a disposición de la Policía Nacional para cumplir con los trámites.

Vargas descartó que el incidente le cueste su licencia de conducir, asegurando que cumplió con todo el procedimiento legal.

Además aseguró que no estaba ebrio en el momento del accidente, subrayando que fue un descuido por distracción al usar el celular.