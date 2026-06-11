Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luego de ser estabilizados en plena vía pública, ambos pacientes fueron evacuados a los centros de salud cercanos para recibir atención especializada. Foto: captura RPP
Luego de ser estabilizados en plena vía pública, ambos pacientes fueron evacuados a los centros de salud cercanos para recibir atención especializada. Foto: captura RPP
Por Redacción EC

Un efectivo motorizado de la Policía Nacional embistió a una joven de 22 años que cruzaba la vía pública, la mañana de este jueves 11 de junio. El siniestro se registró en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España, entre el límite de los distritos de Breña y el Cercado de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: