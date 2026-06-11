Un efectivo motorizado de la Policía Nacional embistió a una joven de 22 años que cruzaba la vía pública, la mañana de este jueves 11 de junio. El siniestro se registró en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España, entre el límite de los distritos de Breña y el Cercado de Lima.

Según los reportes iniciales, tras el impacto, la joven transeúnte y el efectivo policial resultaron heridos, este último perdió el control de la motocicleta y cayó en el pavimento.

El agente, según fuentes policiales de RPP, fue identificado como Jordan Cachay Sarmiento, quien labora en la Comisaría PNP de Breña, y la joven responde al nombre de Génesis Alejandra Duarte Olivera.

Tras el hecho, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se trasladó al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios médicos. Luego de ser estabilizados en plena vía pública, ambos pacientes fueron evacuados a los centros de salud cercanos para recibir atención especializada.

Un agente de la PNP en moto fallece tras ser chocado en Av. Bolivia con Alfonso Ugarte. Exceso de velocidad habría causado el accidente. Fotos: César Grados / GEC

Posteriormente, efectivos policiales de las comisarías del sector procedieron a acordonar la zona del accidente con el objetivo de facilitar las tareas de rescate y realizar las pericias criminalísticas. Esto provocó la interrupción total del tránsito de autobuses y vehículos particulares en la avenida Alfonso Ugarte durante varios minutos. No obstante, el tráfico se reactivó luego de que la motocicleta siniestrada fue remolcada a la dependencia policial correspondiente.

Se procedió al inicio de las diligencias de investigación para determinar las causas exactas del despiste y las responsabilidades legales del caso. Cabe precisar que, hace una semana, en esta misma intersección, un motociclista perdió la vida tras impactar contra una camioneta.