Un trágico accidente se registró la mañana de este lunes en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 22, en Villa El Salvador. Un bus de transporte público de la empresa Guadalupe Silva Carvajal colisionó contra una furgoneta de menor tamaño, cuyo conductor murió en el acto tras quedar atrapado entre el timón y el asiento.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, dentro de la furgoneta se hallaron herramientas de construcción, por lo que no se descarta que la víctima mortal se dedicara a labores de albañilería. El vehículo estaba inscrito a nombre de Rolando Pachas Sihuas y Alicia Pisconte Gonzales, según el registro vehicular.

El chofer del bus fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para rendir su manifestación mientras duren las diligencias. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro que volvió a teñir de luto las carreteras del sur de Lima.

Otro accidente en Villa El Salvador

Horas antes, otro accidente se registró en la avenida El Sol, también en Villa El Salvador. Una furgoneta perdió el control luego de que su conductor realizara maniobras temerarias. Cámaras de seguridad grabaron el instante en que la unidad zigzagueó, impactó contra un auto negro y terminó deslizándose hacia una pendiente.

El vehículo quedó suspendido entre dos vías, lo que evitó una colisión con otros autos que circulaban en sentido contrario. El chofer resultó herido, pero logró sobrevivir.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.