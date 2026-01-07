Minutos antes de las 7 de la mañana, una camioneta sufrió un accidente al volcarse en la vía exclusiva del servicio del Metropolitano, en el carril con dirección al sur, cerca de la Estación Central, en el distrito del Cercado de Lima. Afortundamente no se reportaron heridos de gravedad.

América Noticias indicó que se trata de la unidad una Nissan Frontier 4x4 de color blanco y que, según a consulta vehicular a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), está a nombre del Congreso de la República.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

ATU se pronuncia tras accidente

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao (ATU) informó que en el sentido sur, se presentan demoras en el servicio.

Además, personal de la ATU, con apoyo de la Policía Nacionall del Perú (PNP) se encuentra en el lugar para garantizar la continuidad del servicio. Los buses circulan en contraflujo. Se recomienda a los usuarios tomar precauciones.

Hasta el momento se desconoce las causas del accidente, pero todo indica a que se trataría de exceso de velocidad.