Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Villar Chirinos enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente | Fotos: Violeta Ayasta / X (Captura) / Composición EC
Villar Chirinos enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente | Fotos: Violeta Ayasta / X (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En un operativo desplegado durante la madrugada de este jueves, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos, quien es el principal investigado por el atropello y posterior muerte de la seleccionada nacional de buceo, Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.