En un operativo desplegado durante la madrugada de este jueves, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos, quien es el principal investigado por el atropello y posterior muerte de la seleccionada nacional de buceo, Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

La intervención, liderada por efectivos de Inteligencia de Tránsito y la unidad especializada en investigación de accidentes, se realizó en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en Miraflores. El joven de 21 años permanecerá detenido por 3 días (72 horas).

Momento de la intervención y detención de Adrián Villár pic.twitter.com/Juyzw0BWDJ — Cuenta oficial de Sin Rodeos | Siempre a las 8 (@MLSinRodeos) February 26, 2026

Según las imágenes, los efectivos llegaron a la vivienda de Adrián y, tras esperar unos minutos, fueron recibidos por su padrastro y su madre.

Después de una breve negativa por parte de los familiares, solicitaron encender las luces, momento en el que Villar apareció. La policía lo saludó con un apretón de manos antes de proceder con las acciones correspondientes.

Tras su captura, Villar fue trasladado a la sede de Medicina Legal para los exámenes de ley y, posteriormente, derivado a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Giat) en La Victoria.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente a Adrián Villar en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero en la zona de El Golf, distrito de San Isidro.

MÁS INFORMACIÓN: Imágenes muestran que Lizeth Marzano fue auxiliada por vecinos tras el atropello

¿Por qué fue detenido Adrián Villar?

La medida judicial se precipitó tras la difusión de nuevas imágenes de cámaras de seguridad. En los videos, emitidos por ‘Magaly TV, la Firme’, se observa a Villar en un parque, horas después del accidente y fuga, acompañado por su padre y la periodista Marisel Linares, pareja de este último.

Periodista Marisel Linares (Fotos: Magaly TV: La Firme)

Debido a estas evidencias, el Ministerio Público no solo ordenó la detención del conductor, sino que también incluyó formalmente a Linares en la investigación por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. La comunicadora ha sido citada a declarar el próximo martes 3 de marzo.

En tanto, Villar Chirinos es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Cabe precisar que sobre el investigado ya pesaba una orden de impedimento de salida del país por nueve meses, dictada el pasado 23 de febrero.

VIDEO RECOMENDADO: