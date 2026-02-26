Tras el fatal accidente de tránsito que cobró la vida de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo libre, nuevos testimonios surgieron ahora que, nueve días después la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó al conductor, Adrián Villar, de 21 años.

Fanny Zorzet, vecina y testigo directa del incidente mientras paseaba a su mascota, afirmó que la ambulancia tardó alrededor de 27 minutos en llegar, a pesar de la gravedad de Marzano, quien, según relató, convulsionaba tras el impacto.

Habla testigo de la muerte de Lizeth Marzano

Como se recuerda, el accidente se registró a las 11:30 p.m. en la avenida Camino Real. Según Zorzet, el vehículo gris conducido por Adrián Villar impactó contra un árbol tras subirse al sardinel, para luego darse a la fuga de manera inmediata.

“Lizeth estaba boca abajo con una herida en la cabeza, estaba convulsionando. No es que estaba pidiendo ayuda, estaba inconsciente. En ese momento, habrán sido unos 5 o 10 minutos que llegó Serenazgo, lo que sí no llegaba era la Policía y ya después llegó la ambulancia” , declaró a un programa de Panamericana TV.

La testigo resaltó que, por la hora y la ausencia de tráfico vehicular, el traslado a una clínica cercana no debió tomar más de tres minutos, sin embargo, personal del Serenazgo y paramédicos reaccionaron lento.

El joven de 21 años fue arrestado la madrugada de este jueves, en medio de la controversia por su fuga y la falta de asistencia a Lizeth Marzano, a quien atropelló | Foto: GEC

“A los de la ambulancia los vi muy tranquilos, bajando del auto, evaluando; de repente no se dieron cuenta de la magnitud del caso. (...) Cuando vino la ambulancia tampoco la socorrieron de manera rápida, efectiva, parecía que tomaban el té”, dijo.

Asimismo, señaló que la Policía Nacional mostró una “total lentitud” al llegar al punto del accidente, limitándose a comunicaciones por radio sin intervenir directamente para agilizar el auxilio de Marzano.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente a Adrián Villar en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero en la zona de El Golf, distrito de San Isidro.

¿Qué hizo Adrián Villar tras arrollar a Lizeth Marzano?

Mientras eso pasaba, imágenes de ‘Magaly TV’ revelaron que efectivos de la Policía llegaron a la casa de Villar, pero no lo arrestaron, a pesar de que él, su padre, la periodista Marisel Linares, su novia y el padre de esta se reunieron cerca del lugar para, según la Fiscalía, “sustraer al implicado” y evitar que enfrentara responsabilidades penales.

Sin embargo, tras nueve días de investigaciones y la controversia generada por los videos que los mostraban presuntamente planeando una estrategia para evadir las consecuencias, autoridades detuvieron preventivamente a Villar, de 21 años, por 72 horas, en Miraflores.

En un giro impactante tras el accidente que cobró la vida de Lizeth Marzano, se han identificado a los policías que acudieron a la casa de su novio, Adrián Villar. Estos oficiales no detuvieron al implicado, lo que genera varias interrogantes sobre los procedimientos de la PNP en este caso tan mediático.

Villar enfrenta cargos por los presuntos delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. Según fuentes policiales, el investigado no se sometió oportunamente a la prueba de alcoholemia y habría viajado a Cajamarca días después del atropello.

VIDEO RECOMENDADO: