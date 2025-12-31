Agentes de la PNP resguardan el cadáver de la menor a la espera de la llegada de peritos de Criminalística. Foto: CPN Noticias
Agentes de la PNP resguardan el cadáver de la menor a la espera de la llegada de peritos de Criminalística. Foto: CPN Noticias
Una tragedia ocurrió a solo unas horas de celebrar la llegada del , cuando un menor de apenas dos años fue presuntamente atropellado por un camión recolector de dinero en el jirón San Cristóbal, damero B, en el emporio comercial de , La Victoria.

Los familares del niño, una pareja de comerciantes, se encuentran en la comisaría de Apolo realizando la denuncia respectiva.

Testigos indicaron que el conductor de la unidad de carga pesada iba a toda velocidad cuando no se percató e impactó contra el infante. Algunos ambulantes intentaron tomar justicia por sus manos, atacando a palos al chofer y copiloto, pero fueron impedidos.

En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) han resguardado la zona, cerca a la avenida Aviación, a la espera de peritos de Criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.

Las cámaras de seguridad ubicadas a solo unos metros del fatídico hecho serán de ayuda con las investigaciones para determinar al o los responsables.

Compradores y vendedores exigen mayor medidas de seguridad tras este accidente que enlutar las fiestas de fin de año.

¿Qué hacer ante una emergencia?

Si estás en medio de una emergencia puedes llamar:

  • Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar al 014118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual al 100
  • Central de la PNP al 105
  • Policía de carreteras al 110
  • Defensa Civil al 115
  • Bomberos al 116
  • Cruz Roja al 01 266 0481

