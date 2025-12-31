La empresa Hermes se pronunció este miércoles luego del trágico accidente en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, donde un niño de dos años perdió la vida al ser arrollado por un camión de caudales pertenecientes a su flota, en vísperas del Año Nuevo.
Mediante un comunicado que difundieron con medios de comunicación, “lamentaron profundamente” el suceso, indicando que “afrontarán ese momento con pesar y consternación”. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, así como nuestra total solidaridad en esta pérdida que nos enluta”, agregaron.
En ese sentido, indicaron que sus protocolos de acción fueron activados tras el accidente, y que están comprometidos, de manera transparente, con las investigaciones de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, con “sensibilidad y urgencia”.
Aunque se mostraron dispuestos a colaborar con las investigaciones, no aclararon si ofrecerán apoyo económico a los familiares del menor, quien, según su padre, Lenin Chacón, un vendedor ambulante de la zona, habría sido arrastrado por el vehículo hasta 20 metros sobre la pista.
“Este vehículo no tiene por qué estar aquí, no debía circular por acá. Por esta zona no pueden pasar carros, solo se abre la puerta para las carretas”, afirmó a Latina Noticias, indicando que el camión habría ingresado a un área restringida para evitar el congestionamiento por celebraciones de Año Nuevo.
Testigos en el lugar afirmaron que el conductor circulaba a alta velocidad y no advirtió la presencia del niño, arrollándolo mortalmente. En tanto, la hermana mayor del menor, de 11 años, presenció en directo el trágico suceso, informó Lenin.
La situación se tornó violenta cuando un grupo de trabajadores, indignados por lo sucedido, intentó tomar justicia por mano propia atacando con palos al chofer y al copiloto. Sin embargo, fueron rescatados por agentes policiales.
En ese sentido, Hermes culminó su comunicado indicando que “reafirman su respeto por la vida, el cumplimiento de la ley y el debido proceso”.
En tanto, la unidad blindada permanece en la comisaría de Apolo, donde también se encuentran el chofer y su copiloto involucrado para las diligencias de Ley, al igual que los padres del niño fallecido, quienes asentaron esa denuncia.
