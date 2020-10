Esta madrugada, el choque de un camión con un vehículo del Ministerio Público dejó dos personas heridas, en el cruce de la avenida Metropolitana y la calle La Minka, en el distrito de Ate Vitarte.

El noticiero América Noticias informó que el impacto provocó que la unidad de carga pesada, de placa AEE-788, también termine impactando con un poste de alumbrado eléctrico. En tanto, el auto de la fiscalía terminó con las dos llantas delanteras dentro de una zanja.

La fiscal que se encontraba dentro de este último vehículo resultó herida y fue trasladada a la clínica Montefiori. En la otra unidad vehicular, la hermana del conductor también sufrió heridas y fue llevada a un hospital.

El chofer del camión, cuya identidad no se dio a conocer, responsabilizó del accidente al conductor del auto del Ministerio Público, a quien responsabilizó de hacer una maniobra imprudente. “El error es del señor porque se está metiendo. Acá no hay semáforo. Él no debió meterse por ese lado”, dijo.

En tanto, el chofer del vehículo fiscal, identificado como Juan Carlos Baneo Casanova, prefirió evitar brindar declaraciones. Este fue llevado a la comisaría de Ate Vitarte para esclarecer los hechos.

