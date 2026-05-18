Resumen

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Las unidades terminaron con severos daños en la parte delantera tras el accidente registrado durante la hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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Las unidades terminaron con severos daños en la parte delantera tras el accidente registrado durante la hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
  • Las unidades terminaron con severos daños en la parte delantera tras el accidente registrado durante la hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Las unidades terminaron con severos daños en la parte delantera tras el accidente registrado durante la hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Las unidades terminaron con severos daños en la parte delantera tras el accidente registrado durante la hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • Tres buses del Metropolitano chocaron la mañana de este lunes en la vía exclusiva de la avenida Paseo de la República, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en Miraflores. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Tres buses del Metropolitano chocaron la mañana de este lunes en la vía exclusiva de la avenida Paseo de la República, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en Miraflores. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Tres buses del Metropolitano chocaron la mañana de este lunes en la vía exclusiva de la avenida Paseo de la República, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en Miraflores. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • Bomberos, personal del SAMU y agentes de la ATU acudieron a la zona para atender a los pasajeros afectados por el choque múltiple. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Bomberos, personal del SAMU y agentes de la ATU acudieron a la zona para atender a los pasajeros afectados por el choque múltiple. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Bomberos, personal del SAMU y agentes de la ATU acudieron a la zona para atender a los pasajeros afectados por el choque múltiple. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • La Autoridad de Transporte Urbano informó que 41 personas resultaron heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    La Autoridad de Transporte Urbano informó que 41 personas resultaron heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    La Autoridad de Transporte Urbano informó que 41 personas resultaron heridas, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • Varias ambulancias y equipos de emergencia permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores de evacuación y atención médica. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Varias ambulancias y equipos de emergencia permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores de evacuación y atención médica. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Varias ambulancias y equipos de emergencia permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores de evacuación y atención médica. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • El accidente obligó a implementar desvíos operativos en el servicio del Metropolitano para mantener la circulación de buses hacia el terminal Naranjal. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    El accidente obligó a implementar desvíos operativos en el servicio del Metropolitano para mantener la circulación de buses hacia el terminal Naranjal. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    El accidente obligó a implementar desvíos operativos en el servicio del Metropolitano para mantener la circulación de buses hacia el terminal Naranjal. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • Pasajeros descendieron de las unidades tras el impacto ocurrido alrededor de las 8:30 a.m. en plena hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Pasajeros descendieron de las unidades tras el impacto ocurrido alrededor de las 8:30 a.m. en plena hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Pasajeros descendieron de las unidades tras el impacto ocurrido alrededor de las 8:30 a.m. en plena hora punta. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • La ATU señaló que una reducción de velocidad de uno de los buses sería una de las posibles causas del accidente, aunque el caso continúa en investigación. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    La ATU señaló que una reducción de velocidad de uno de los buses sería una de las posibles causas del accidente, aunque el caso continúa en investigación. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    La ATU señaló que una reducción de velocidad de uno de los buses sería una de las posibles causas del accidente, aunque el caso continúa en investigación. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • El tránsito vehicular en la zona presentó congestión mientras continuaban las diligencias de las autoridades y equipos de rescate. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    El tránsito vehicular en la zona presentó congestión mientras continuaban las diligencias de las autoridades y equipos de rescate. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    El tránsito vehicular en la zona presentó congestión mientras continuaban las diligencias de las autoridades y equipos de rescate. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

  • Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del choque entre las unidades del Metropolitano. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)
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    Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del choque entre las unidades del Metropolitano. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

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    Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del choque entre las unidades del Metropolitano. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec)

Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que 41 personas resultaron heridas tras el choque de tres buses del servicio Metropolitano ocurrido la mañana de este lunes 18 de mayo en la avenida Paseo de la República, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en el distrito limeño de Miraflores.

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