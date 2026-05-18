La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que 41 personas resultaron heridas tras el choque de tres buses del servicio Metropolitano ocurrido la mañana de este lunes 18 de mayo en la avenida Paseo de la República, entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en el distrito limeño de Miraflores.

El accidente se registró alrededor de las 8:30 a.m., en plena hora punta, lo que generó congestión y una rápida movilización de unidades de emergencia hacia la zona.

El vocero de la ATU, Erick Reyes, señaló que una reducción de velocidad de una de las unidades sería una de las posibles causas del accidente, aunque precisó que las circunstancias aún son materia de investigación.

“Los vehículos han estado viajando a una velocidad apropiada, sin embargo, alguno de ellos, es muy probable que por alguna circunstancia que aún está en investigación haya disminuido la velocidad y no ha sido percatado inmediatamente por los buses. Como era hora punta han colapsado ”, declaró.

Asimismo, confirmó que el número oficial de heridos asciende a 41 personas y aseguró que no se han reportado casos de gravedad.

“41 heridos es lo que tenemos como cifra oficial. No hay heridos de gravedad ” , indicó.

Tras el impacto, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y ambulancias acudieron al lugar para asistir a los pasajeros afectados.

De acuerdo con el reporte preliminar, cuatro pacientes fueron trasladados a la clínica Javier Prado, mientras que otros heridos fueron derivados al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

La ATU informó además que activó sus protocolos de emergencia y aplicó medidas operativas para mantener la continuidad del servicio del Metropolitano, habilitando el tránsito de unidades por la vía mixta en dirección al terminal Naranjal.

Reyes también expresó preocupación por la frecuencia de accidentes registrados en el sistema de transporte masivo.

“ Es algo que nos preocupa como Autoridad de Transporte Urbano la recurrencia de esos accidentes. Estos vehículos antes de salir a operar pasan exhaustivas revisiones y cumplen con todos los parámetros normados para poder prestar el servicio”, sostuvo.