Un fatal accidente vehicular producto de la imprudencia y exceso de velocidad dejó como como saldo un muerto y tres heridos, cuando una camioneta se despistó y volcó en la antigua Panamericana Norte, distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca.

En las imágenes grabadas desde el celular, la madrugada del lunes 22 de diciembre, se escucha a una de las personas al interior del vehículo, una joven, gritarle al piloto que los lleve a Barranca mientras se acerca a una curva. También se escucha a otra pasajera decir “para, para”.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Al momento del impacto contra la barda de seguridad, la unidad volcó y terminó con las llantas hacia arriba. El fatal accidente cobró la vida del joven padre de familia, Pedro Simeón Erazo, de 29 años, quien según sus familiares, viajaba en la tolva del vehículo.

Chofer permanece con custodia PNP

En el hospital de la zona permanece herido y bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) el supuesto chofer identificado como Jean Carlos Sifuentes Rivadeneyra, de 29 años, además, Elisa Girio Figueroa, de 26 años, y Alessandro Velarde Alejo, de 27 años.

Según las primeras investigaciones un total de siete jóvenes eran los que se encontraban en el vehículo de placa CCG-883.

La Policía indaga qué originó el grave despiste ocurrido en la antigua vía que une Barranca con Supe. En tanto, en los exteriores de la morgue del hospital de Barranca, familiares y allegados expresaron su apoyo y acompañaron a los parientes del joven padre fallecido.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, puedes llamar al sistema del SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Solo debes marcar el 106

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes llamar de forma gratuita al 115.

Asimismo, a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105.