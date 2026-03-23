Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido tras el despiste de la moto en la que viajaban. El accidente ocurrió al promediar las 8 de la mañana de hoy en la Bajada de Armendáriz, distrito de Barranco, rumbo al circuito de la Costa Verde.

Según América Noticias, ambos agraviados no portaban casco al momento del choque que habría sido por excesiva velocidad. Además, el SOAT estaba vencido desde setiembre de 2025.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona y realizar las diligencias de rigor. Se exhorta a los transportistas tomar sus precauciones ya que el tráfico se ha incrementado.