Auto choca contra tren y termina volcado junto a los rieles. (Foto: Captura de YT / 24 Horas)
Auto choca contra tren y termina volcado junto a los rieles. (Foto: Captura de YT / 24 Horas)
Por Redacción EC

Un conductor resultó herido luego de que el automóvil en el que viajaba impactara contra un tren y terminara volcado junto a los rieles, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en la Provincia Constitucional del Callao. El chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

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