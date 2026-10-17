Un conductor resultó herido luego de que el automóvil en el que viajaba impactara contra un tren y terminara volcado junto a los rieles, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en la Provincia Constitucional del Callao. El chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Daniel Alcides Carrión y 28 de Julio. Según información preliminar, el conductor habría intentado ganarle el paso al tren.

En el automóvil viajaban dos personas. Debido a la fuerza del impacto, el chofer quedó atrapado en el interior de la unidad, mientras que el copiloto resultó ileso.

Hasta el lugar llegaron los bomberos, quienes realizaron las labores de rescate y lograron liberar al conductor. Posteriormente, el herido fue trasladado a una clínica local para recibir atención médica.

Vecinos de la zona señalaron que no sería el primer accidente de esta magnitud en el lugar y advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los conductores que intentan cruzar antes del paso del tren.

Tras el incidente, el servicio ferroviario continuó circulando con normalidad y el tránsito vehicular fue restablecido. En tanto, las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación.

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Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.