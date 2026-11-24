Una mujer de 34 años falleció y el conductor del automóvil en el que viajaba resultó herido luego de que el vehículo quedara aplastado entre dos unidades de carga pesada en la avenida Argentina, en el Callao. El accidente ocurrió alrededor de las 7:50 a. m. de este martes.
Una mujer de 34 años falleció y el conductor del automóvil en el que viajaba resultó herido luego de que el vehículo quedara aplastado entre dos unidades de carga pesada en la avenida Argentina, en el Callao. El accidente ocurrió alrededor de las 7:50 a. m. de este martes.
Según el reporte de Canal N, el automóvil negro habría intentado ingresar a otro carril cuando fue desplazado por un vehículo pesado y terminó atrapado entre dos unidades de carga.
En el interior del automóvil viajaban dos personas: una mujer de 34 años, quien perdió la vida, y el conductor, que resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario cercano.
La víctima quedó atrapada entre los fierros del vehículo, que terminó severamente aplastado. Personal de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para realizar las labores de rescate y recuperar el cuerpo.
La mujer fallecida era madre de tres menores de edad. De acuerdo con el reporte periodístico, sus hijos aún no habían sido informados sobre su deceso.
El accidente generó trabajos de emergencia y diligencias policiales en la avenida Argentina, una vía por donde circulan numerosas unidades de carga pesada. Los peritos de la Policía Nacional continuaron con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.
¿Cómo llamar a emergencias?
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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