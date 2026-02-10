Callao: Tráiler se vuelca en la Faucett y genera caos vehicular rumbo al aeropuerto

Un tráiler que transportaba bloques de concreto se volcó la noche del lunes 9 de febrero en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero Monark, cerca del antiguo aeropuerto Jorge Chávez, provocando una severa congestión vehicular que se prolongó hasta la mañana siguiente. El accidente obligó a restringir el tránsito en una de las principales vías de acceso al Callao y al terminal aéreo, afectando a cientos de conductores.

El vehículo, de placa ARY-920, trasladaba separadores de concreto utilizados en las obras del Metro de Lima. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría perdido el control tras realizar una maniobra evasiva ante el cierre intempestivo de otro automóvil que circulaba a excesiva velocidad.

El peso de la carga fue determinante en el accidente. El tráiler terminó volcado sobre la calzada alrededor de las 11:30 p. m., y los bloques de concreto se desprendieron, cayendo violentamente sobre el pavimento y ocasionando daños significativos en la superficie de la autopista.

Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud cercano. El parabrisas y la cabina del vehículo quedaron seriamente dañados, evidenciando la magnitud del siniestro.

Pese a la intervención de personal de seguridad de la empresa propietaria del camión y efectivos de la Policía Nacional, la respuesta resultó insuficiente para evitar el colapso vehicular. Un patrullero bloqueó el carril central, obligando a desviar el tránsito hacia la vía auxiliar, lo que incrementó considerablemente los tiempos de desplazamiento hacia el aeropuerto y distritos aledaños.

La situación se agravó durante la hora punta de la mañana, cuando el tráiler aún permanecía atravesado en el carril central de la avenida Faucett, generando críticas de los usuarios por la demora en el retiro de la unidad y la falta de un plan efectivo de contingencia en una vía clave para el transporte urbano.

