Callao: Tráiler se vuelca en la Faucett y genera caos vehicular rumbo al aeropuerto

Demoras y congestión tras volcadura de tráiler cargado con concreto en la Faucett. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un tráiler que transportaba bloques de concreto se volcó la noche del lunes 9 de febrero en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero Monark, cerca del antiguo aeropuerto Jorge Chávez, provocando una severa congestión vehicular que se prolongó hasta la mañana siguiente. El accidente obligó a restringir el tránsito en una de las principales vías de acceso al Callao y al terminal aéreo, afectando a cientos de conductores.

Accidentes

