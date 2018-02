Centro de Lima: menor cae 7 metros desde ‘by-pass’ mal diseñado

No ha pasado ni una semana desde que un niño de 8 años murió tras caerle encima un arco de fútbol metálico deteriorado en un parque público de Chorrillos, cuando otro menor de edad sufrió las consecuencias de una negligencia municipal.



Sucedió la tarde del viernes 2 de enero. Carlos Daniel (13) caminaba por la alameda Chabuca Granda, cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura de 7 metros hacia las vías de un ‘by-pass’ que desemboca en el jirón Camaná, proveniente de la avenida Tacna, en el Centro de Lima. Por suerte, al momento de caer no pasaba ningún vehículo, pero Carlos Daniel, quien cayó de pie sobre el asfalto, ahora lucha para no perder las piernas.

Luego de la caída, el menor fue trasladado al Hospital de Emergencias Grau de Essalud, donde los médicos le diagnosticaron múltiples fracturas en las piernas y cadera. “Los doctores hoy [ayer] nos han indicado que mi hijo también tiene una grave infección por las heridas, lo que impide que puedan realizarle una operación. Le esperan al menos seis meses de tratamientos, si es que no pierde las piernas”, dijo Marisol Córdova, la madre del menor.

-Normas obviadas-

El ‘by-pass’ que desemboca en el jirón Camaná es un peligro latente [ver foto secundaria]. La barrera de concreto hacia el vacío tiene solo 60 centímetros de altura, cuando el artículo 33 de la norma A-120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que data de 1977, exige como mínimo una altura de 90 centímetros para este tipo de obras.

Esta obra vial fue construida en la gestión municipal del ex alcalde Alberto Andrade. Sin embargo, para varios especialistas consultados por este Diario, los municipios tienen la obligación de adecuarse a la norma en las obras.

La Municipalidad de Lima respondió que un grupo de funcionarios del área de Desarrollo Social contactarán a la familia del menor para darle apoyo, sin embargo, no respondieron sobre la norma incumplida en la obra.