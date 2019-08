Cercado: bus del corredor azul se estrella contra fachada de embajada de Venezuela

Un bus del Corredor Azul (Tacna - Garcilaso - Arequipa) se estrelló esta mañana contra el frontis de la embajada de Venezuela, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Arequipa.



Además de destruir la reja de la sede diplomática, el bus destruyó un poste de alumbrado público.

►‘Pico y placa’: Muñoz asegura que velocidad en vías aumentó hasta el 20%

►‘Pico y placa’: desde hoy aplican multas por incumplir restricciones



A través de un comunicado, Protransporte, entidad adscrita a la Municipalidad de Lima, aseguró que el accidente de tránsito ocurrió porque el conductor "perdió el control por evitar arrollar a un ciclista que se cruzó de manera intempestiva".



Tres usuarios que viajaban en el bus resultaron con algunos golpes por lo que fueron derivados a la Clínica Internacional para su atención médica.

Bus del corredor azul sufrió el accidente en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, Cercado de Lima. (Foto: David Pino)

En tanto, representantes de la empresa Consorcio Transportes Arequipa S.A. llegaron al lugar del accidente para evaluar los daños ocasionados a la propiedad privada, que serán asumidos a través del seguro correspondiente.

El conductor fue trasladado a la comisaría de Petit Thouars para colaborar con las investigaciones. La Municipalidad de Lima asegura que velará por el cumplimiento legal que corresponde en este caso.

El eje vial Tacna - Garcilaso - Arequipa es uno de los cuatro en los que se aplica el plan piloto 'pico y placa', que desde hoy empieza a sancionarse con multas.

Se trata de la restricción al uso del vehículo según el número de placa en algunas vías de la capital. También se ejecuta en la ruta del corredor Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina) y la avenida Paseo de la República.

‘Pico y placa’: rutas, sanciones y tipos de autos incluidos en la restricción (Raúl Rodríguez / El Comercio)

De acuerdo con el plan, los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Los horarios de restricción son de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m