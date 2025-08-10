Ocho personas resultaron heridas la tarde de este domingo tras un violento accidente de tránsito en la intersección de la avenida Petit Thouars y la calle Manuel Segura, en el Cercado de Lima, límite con el distrito de Lince.

El siniestro, que involucró a dos vehículos particulares, fue reportado a las 5:15 p.m. por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Uno de los autos, de color blanco, volcó y quedó con las llantas hacia arriba, mientras que el segundo vehículo terminó con severos daños en su carrocería tras impactar contra la fachada de una conocida panadería.

En declaraciones a RPP, el comandante de los Bomberos, Javier Vargas Rivera, detalló que en el auto blanco viajaba una familia completa. “Hubo un cruce, pero no puedo determinar quién quiso adelantar a quién. En total, hay ocho personas afectadas, de los cuales todos han sido trasladados a la Clínica Javier Prado. De los heridos, cuatro son menores. La octava persona es el conductor del vehículo plomo. Están estables”, indicó.

Agentes de la Policía Nacional restringieron el tránsito en la zona para facilitar las labores de rescate y retiro de las unidades siniestradas.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la menor congestión vehicular propia de los domingos propicia que algunos conductores excedan la velocidad o desatiendan las señales de tránsito, una imprudencia que podría haber influido en el accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito, recordando que este tipo de hechos, aunque no cobren vidas, dejan secuelas importantes para la salud y la seguridad de las personas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.