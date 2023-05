VECINOS DE PERAVILLO EN CHANCAY PROTESTAN POR EL HUNDIMIENDO DEL SUELO DE SUS CASAS A CAUSA DE OBRA PUERTO DE CHANCAY (Lenin Tadeo) / LENIN

Ayer, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el hundimiento de tierras. El caso está a cargo de la Fiscalía Penal de Huaral y se indagará por los presuntos delitos de daños, peligro por medio de incendio o explosión y estragos especiales en perjuicio de la sociedad. “Entre las diligencias, se tomarán las declaraciones de los agraviados; del representante legal de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y testigos”, informaron en un comunicado.

La investigación sobre las causas técnicas del incidente está a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), supervisora de la construcción del megapuerto, cuya entrega está planeada para el último trimestre del 2024. El Comercio solicitó una entrevista con esta entidad, pero hasta el cierre de la nota no fue posible.

Dos frentes

Mientras no se conoce exactamente qué sucedió debajo del suelo sobre el que viven más de cien familias del Comité 17 de Peralvillo hay dos frentes de vecinos: las 14 familias cuyas casas fueron directamente afectadas por el hundimiento, quienes se reunieron ayer con representantes de la empresa para llegar a acuerdos sobre las indemnizaciones y otras necesidades; y la población que incluye a otras asociaciones de vivienda que exigen la paralización total del proyecto por temor a futuros daños. El reporte del Gobierno Regional de Lima sobre daños consigna dos viviendas destruidas, una inhabitable y una afectada, pero señalan que la tierra continúa cediendo. El servicio de agua potable ha sido cortado.

“Hemos pedido nuevos estudios para garantizar la vida de los vecinos, nos están exponiendo. El Estado nos abandona y por eso la gente se enardece. Tiene que haber una reevaluación de los estudios, están esperando que una casa se derrumbe y mate a alguien. La presidenta tiene que venir”, dijo Vladimir Cantoral Arteaga, presidente del Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay. Marcelino Curi, representante del pueblo joven Juan Velazco Alvarado II etapa, añadió que hace un mes solicitó una reunión con los representantes de la empresa para conocer el plan de trabajo debido a que la ruta del túnel se encuentra debajo de sus casas. “Dicen que no nos preocupemos porque el túnel va 20 metros abajo y no vamos a sentir, pero los niños no pueden dormir por las vibraciones. Somos 174 personas”, reclamó.

Rómulo Zarauz, gerente de responsabilidad social y comunidades de Cosco Shipping Ports, asegura que se han paralizado todos los trabajos del túnel -uno de los tres componentes que forman el megapuerto- hasta que la APN culmine la investigación para identificar las causas que originaron el incidente. “Se ha conformado un comité de monitoreo por parte de la propia población para que estén al tanto de los avances. No vamos a iniciar trabajos hasta que no entiendan cuál ha sido el problema y cómo lo remediaremos para que no se repita”, dijo.

Reparación de viviendas

Sobre las afectaciones a la población, el vocero indicó que a las 14 familias que viven alrededor del hundimiento se les reconstruirá cada vivienda “cuando salgan del alcance de la construcción del túnel”. Mientras tanto, se les entregará un monto mensual que cubra sus necesidades. “Estamos alquilándoles un departamento a su elección para que se trasladen mientras se reconstruyan las casas”, aseguró.

Adicional a ello, hay unas 2.000 familias de Chancay a quienes ya se les entrega compensaciones económicas de entre 600 y 2.300 soles mensuales por molestias relacionadas con vibraciones, ruidos, traslado de maquinaria, entre otras.

El túnel, cuya extensión final será de 1,8 kilómetros, se encuentra al 40% de avance. El hundimiento se registró a la altura del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte, debajo de la vía auxiliar. El tránsito en la carretera principal se mantiene sin restricciones. La empresa calcula que la zona afectada alcanza entre los 8 y 12 metros de diámetro. “En la trayectoria del túnel, una vez que se pasó la Panamericana, ha habido un cambio de la calidad de suelo, de arena a roca fragmentada y roca sólida. El problema es que las casas no están asentadas sobre zapatas o algo sólido”, explicó.

Tipo de suelo

El Comercio conversó con ingeniero Winston Lewis, especialista en la construcción de túneles, quien remarcó que “casi la mitad del proyecto se desarrollará en zonas de arena eólica”, un material muy inestable, pero que no debería significar mayores dificultades debido a que esto ya se conocía desde que inició el proyecto. Sin embargo, aclaró que, aun con la tecnología de hoy en día, el margen de error de los estudios de suelo es de un 4%.

“En la tunelería tenemos que vivir sin saber a ciencia cierta qué se va a encontrar más adelante. La geología es muy variable”, explicó Lewis. “Lo que ha sucedido es una subsidencia. El suelo no ha sido capaz de sostener la carga que tiene encima”, detalló. Respecto a algunas versiones sobre el uso de explosiones, dijo que no se está utilizando dinamita porque se emplea el método conocido New Austrian, con excavaciones pequeñas de hasta un metro al día.

El vocero de la empresa indicó que la construcción del túnel tenía todas las autorizaciones necesarias, pero que dependerá de la ANP el reinicio de obras: “El proyecto ha pasado por interconsulta de más de cinco ministerios y el proceso de aprobación ha demorado más de un año. Hemos tenido que levantar observaciones y estamos permanentemente supervisados por la APN”. De todas formas, reconoció que este es el segundo hundimiento que se registra desde que iniciaron los trabajos de este componente. Sin embargo, el antecedente registrado en octubre del año pasado fue “bastante más pequeño, en una zona previamente protegida y que se encontraba en las situaciones que eventualmente podían generar riesgo”.

Hasta que la APN no se pronuncie, la incertidumbre se mantiene por parte de la población aledaña al megaproyecto. Durante la tarde del miércoles hubo una reunión de las asociaciones de vecinos con la Municipalidad Distrital de Chancay. El resultado de la conversación no fue comunicado hasta el cierre de esta nota.