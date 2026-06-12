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La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote habría descartado el pedido de prisión preventiva y optaría por solicitar comparecencia con restricciones bajo la tipificación del presunto delito de lesiones culposas graves. Foto: difusión Facebook/composición GEC
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote habría descartado el pedido de prisión preventiva y optaría por solicitar comparecencia con restricciones bajo la tipificación del presunto delito de lesiones culposas graves. Foto: difusión Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Un suboficial de la Policía Nacional, identificado como Fernando Zegarra Mejía, fue detenido tras embestir una motoscooter en la que viajaba una mujer con su menor hija de 6 años, en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash. El efectivo iba a bordo de una camioneta particular y, según los primeros reportes, manejaba a alta velocidad y en presunto estado de ebriedad.

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