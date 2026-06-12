Un suboficial de la Policía Nacional, identificado como Fernando Zegarra Mejía, fue detenido tras embestir una motoscooter en la que viajaba una mujer con su menor hija de 6 años, en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash. El efectivo iba a bordo de una camioneta particular y, según los primeros reportes, manejaba a alta velocidad y en presunto estado de ebriedad.

El siniestro fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver que, tras el fuerte choque inicial, el policía que conducía una camioneta roja no frenó y arrastró el vehículo menor por más de una cuadra. Tanto la madre como la menor sufrieron severas contusiones, pero la niña de 6 años recibió el mayor impacto, por lo que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital III de EsSalud de Laderas del Norte.

Familiares exigen justicia

Familiares de las víctimas realizaron un plantón en los exteriores de la comisaría de Villa María para exigir prisión preventiva contra el suboficial. Alexandra Llarro, una de las tías de la menor aseguró que el efectivo había arrojado positivo en un segundo dosaje etílico y denunció presuntas irregularidades en la primera prueba. “Él ha arrojado su dosaje etílico 0.53, (pero) un dosaje etílico en primera instancia no sabemos el por qué salió negativo (...) el señor se quiso dar a la fuga, corrió con el carro, atropelló a mi sobrina y avanzó casi 100 metros más adelante”, detalló para Latina.

Zegarra Mejía permanece bajo custodia en la carceleta judicial, mientras espera la audiencia judicial programada para el sábado a las 08:00 a. m. Foto: Facebook/Chimbote hace noticia

Del mismo modo, Carlos Gutierrez, otro tío de la menor, manifestó su consternación ante la actitud mostrada por el investigado dentro de la sede policial y el estado crítico de la víctima. “Tengo los videos donde el señor policía está con las manos en el bolsillo, como si fuera Pedro en su casa, mi sobrina está entre la vida y la muerte, si mañana o más tarde Dios no quiera pase lo peor, o sea él va a estar libre de lo más feliz”.

Fiscalía habría pedido comparecencia con restricciones

El jefe policial de Chimbote, coronel PNP José Paico, aseguró que el suboficial fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de los procedimientos de ley. “El efectivo policial está detenido, ya está en investigación y todos los videos que se pueda recuperar, que será parte de la investigación y al culminar la misma ya se dará cuenta a la opinión pública”, aseguró.

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Sin embargo, según el portal Punto Crítico, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote descartó el pedido de prisión preventiva y optó por solicitar comparecencia con restricciones bajo la tipificación del presunto delito de lesiones culposas graves. Lo que ha generado cuestionamientos de la comunidad civil y familiares.

Zegarra Mejía permanece bajo custodia en la carceleta judicial, mientras espera la audiencia judicial programada para el sábado a las 08:00 a. m. por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo del magistrado Andrés Vargas Celis.