Tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima resultaron heridos la noche del viernes 20 de marzo tras ser arrollados por una camioneta fuera de control en el Cercado de Lima.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 22:50 horas en el cruce del jirón Huancavelica con la avenida Alfonso Ugarte, mientras los operarios realizaban labores de recolección de residuos.

El vehículo involucrado es una camioneta gris de marca Haval y placa BNM-397, la cual era conducida por Renzo Jesús Novoa Odicio, de 41 años.

Un carro conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima en el Cercado. (Video: Municipalidad de Lima)

Un carro conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima en el Cercado. (Video: Municipalidad de Lima)

Según el acta de intervención policial, la unidad impactó inicialmente contra una verma, una fachada y un hidrante antes de alcanzar a los trabajadores que se encontraban en la vía.

Los agraviados fueron identificados como Luis Ángel Campos Sánchez (31), Javier Armando Cortez Panez (20) y Luis Miller Campos Urquia (39). Los tres fueron auxiliados por personal de serenazgo y trasladados por los bomberos a una clínica cercana, donde se les diagnosticó traumatismos múltiples y contusiones en la cabeza y cadera.

La Policía Nacional del Perú procedió con la detención de Novoa Odicio, quien presentaba signos de haber ingerido bebidas alcohólicas al momento de la intervención. El conductor alegó ante las autoridades que perdió el control del automóvil por “haber pestañeado”.

Los trabajadores municipales, que al momento del accidente portaban sus implementos de seguridad y equipos de protección personal, fueron dados de alta durante la madrugada del 21 de marzo. No obstante, la comuna limeña informó que los operarios continuarán bajo monitoreo médico y serán reevaluados en los próximos días.

El detenido fue puesto a disposición de la comisaría PNP de Monserrate para las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública - peligro común.