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Un carro conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima en el Cercado. (Video: Municipalidad de Lima)
Un carro conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima en el Cercado. (Video: Municipalidad de Lima)
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Tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima resultaron heridos la noche del viernes 20 de marzo tras ser arrollados por una camioneta fuera de control en el Cercado de Lima.

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