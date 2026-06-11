Un choque múltiple dejó al menos cuatro personas heridas la noche de este jueves 11 de junio, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El siniestro se desencadenó cuando un automóvil perdió el control e impactó contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima y terminó arrollando de forma directa a una mototaxi que se encontraba en su camino.

Tras el impacto, la mototaxi quedó completamente destruida, y sus ocupantes resultaron con lesiones severas. El accidente se registró en la intersección de la avenida Los Próceres de la Independencia con la avenida Túpac Amaru, en el sector Las Azucenas, a la altura del conocido paradero Caja de Agua en Chacarilla.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la urgencia. Los paramédicos intentaron estabilizar a los cuatro heridos atrapados, quienes presentaban diversos traumatismos en el cuerpo.

Cuatro heridos dejó choque entre auto y patrullero en SJL (FOTOS Y VIDEO)

Tras recibir los primeros auxilios médicos en plena vía pública, los heridos fueron evacuados de emergencia a los nosocomios más próximos de San Juan de Lurigancho. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades de salud no han confirmado de forma oficial el deceso de ninguna de las víctimas.

Efectivos de la Policía Nacional procedieron a acordonar el perímetro de la avenida Los Próceres de la Independencia para facilitar las labores de remoción de las unidades siniestradas. Las indagaciones preliminares aún continúan con el objetivo de determinar las posibles causas del accidente.