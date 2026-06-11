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Efectivos de la Policía Nacional procedieron a acordonar el perímetro de la avenida Los Próceres de la Independencia para facilitar las labores de remoción de las unidades siniestradas. Foto: Facebook LDC Noticias/composición GEC
Efectivos de la Policía Nacional procedieron a acordonar el perímetro de la avenida Los Próceres de la Independencia para facilitar las labores de remoción de las unidades siniestradas. Foto: Facebook LDC Noticias/composición GEC
Por Redacción EC

Un choque múltiple dejó al menos cuatro personas heridas la noche de este jueves 11 de junio, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El siniestro se desencadenó cuando un automóvil perdió el control e impactó contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima y terminó arrollando de forma directa a una mototaxi que se encontraba en su camino.

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