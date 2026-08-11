Un ciclista perdió la vida tras el choque con una camioneta en medio de la Av. Paseo de la República en Chorrillos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un ciclista perdió la vida tras el choque con una camioneta en medio de la Av. Paseo de la República en Chorrillos. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Esta madrugada, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta en la avenida Paseo de la República, a la altura de la estación Matellini del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos. El trágico suceso se produjo en medio de una maniobra evasiva por parte de uno de los conductores involucrados en la vía pública.

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