Esta madrugada, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta en la avenida Paseo de la República, a la altura de la estación Matellini del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos. El trágico suceso se produjo en medio de una maniobra evasiva por parte de uno de los conductores involucrados en la vía pública.

Según fuentes policiales, una camioneta de color gris circulaba por la citada avenida cuando fue interceptada por otro vehículo de color blanco que habría intentado rebasarla de manera intempestiva. Para evitar la colisión directa con la segunda unidad, el conductor de la camioneta gris realizó un giro brusco que lo llevó a impactar violentamente contra Javier Urdaniga Juárez.

La zona donde ocurrió el siniestro, ubicada en las inmediaciones de la estación Matellini, se caracteriza por el alto flujo vehicular y la falta de infraestructura adecuada para el transporte no motorizado, además de una poca visibilidad durante la madrugada.

Un ciclista perdió la vida tras el choque con una camioneta en medio de la Av. Paseo de la República en Chorrillos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un ciclista perdió la vida tras el choque con una camioneta en medio de la Av. Paseo de la República en Chorrillos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Testigos y vecinos denunciaron que este tramo de la avenida presenta profundos huecos en el pavimento, lo que obliga a los transportistas a realizar movimientos peligrosos para evitar daños en sus unidades.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta gris, un adulto mayor, descendió de su vehículo para intentar auxiliar al ciclista. Sin embargo, se reportó que sufrió un cuadro de taquicardia y descompensación severa en el lugar de los hechos.

El hombre fue trasladado de emergencia a la Clínica Internacional de San Borja, donde permanece internado en la unidad de trauma shock bajo custodia de la autoridad. Por otro lado, los ocupantes de la camioneta blanca que provocó la maniobra inicial se dieron a la fuga y permanecen en condición de no habidos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha trasladado la bicicleta del fallecido y la unidad involucrada a la Comisaría PNP Villa para las diligencias de ley correspondientes. Los agentes revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para identificar la placa del vehículo blanco que escapó de la escena tras el impacto.

Ciclistas atropellados en Chorrillos

Este nuevo accidente que implica a un ciclista ocurre unos meses después de un hecho similar en la Costa Verde, también en Chorrillos, cuando un conductor atropelló a dos ciclistas y huyó sin prestar auxilio. En aquella ocasión, una de las deportistas logró sobrevivir gracias al uso de su casco de seguridad, pese a las fuertes contusiones sufridas contra el pavimento.

Un ciclista perdió la vida tras el choque con una camioneta en medio de la Av. Paseo de la República en Chorrillos. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El pasado viernes 31 de julio, un motociclista de aproximadamente 50 años perdió la vida en las inmediaciones de la estación Fernando Terán del Metropolitano, también en Chorrillos. Según los reportes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el conductor perdió el control de su unidad alrededor de las 8:45 p. m. e impactó violentamente contra la reja perimetral de la vía exclusiva del sistema de transporte, falleciendo de manera instantánea en el lugar.