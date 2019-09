Cieneguilla: familia salva de morir tras caída de minivan sobre su vivienda | VIDEO

Una familia se salvó de morir luego de que una minivan cayera sobre el techo de su vivienda ubicada en el primer sector de la Asociación San Nicolás de Tolentino, en el distrito de Cieneguilla.

El vehículo de placa ALD-383 se despistó debido a que el conductor, identificado como Alfonso Benuy Ortiz, se encontraba en estado de ebriedad. Primero se llevó de encuentro varias plantas y tanques de agua que había en el asentamiento humanos. Luego se desbarrancó y cayó sobre la habitación que compartían los dos hijos de la familia. La mayor, de 17 años, estaba recostada en su cama cuando la camioneta cayó sobre el techo de calamina e hizo que colapsara.

Silvia, la madre, pensó que se trataba de un terremoto y salió de la vivienda. Luego vio que sus niños habían quedado atrapados. "He tenido que romper el triplay para sacar a mis pequeños. Ahora, por este hombre imprudente que no le quiere reconocer nada a mi familia, no tengo dónde dormir", denunció.

En las imágenes difundidas por ATV, se aprecia la vivienda completamente destruida. "No podemos estar con la movilidad dentro de mi casa. Los señores (dueños del vehículo) dicen que me estoy aprovechando de la situación, cuando lo único que pido es que me reconozcan los daños", dijo Wiston, la pareja de Silvia.

Contó que fue necesaria la ayuda del Serenazgo, los bomberos y la policía. Ya en la comisaría la PNP confirmó el estado de ebriedad del conductor. "Me dijeron que tenía 1.33 grados de alcohol por litro de sangre", aseguró Wiston.





De acuerdo a ATV Noticias, el conductor identificado como Alfonso Benuy Ortiz se encontraba en estado de ebriedad (Video: ATV).

