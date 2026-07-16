El video confirma que el motociclista continuó su marcha sin detenerse a auxiliar al herido, quien, según sus familiares, se dirigía hacia un centro de salud para una cita médica. Foto: Facebook/Ministerio Público
El video confirma que el motociclista continuó su marcha sin detenerse a auxiliar al herido, quien, según sus familiares, se dirigía hacia un centro de salud para una cita médica. Foto: Facebook/Ministerio Público
Por Redacción EC

El Cuarto Despacho de la Fiscalía de Tránsito de Lima Norte inició una investigación preliminar para esclarecer la muerte del adulto mayor que fue arrollado por una motocicleta lineal que invadió el carril del Metropolitano, en Comas. Una vez identificado, el conductor del vehículo será procesado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado.

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