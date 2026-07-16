El Cuarto Despacho de la Fiscalía de Tránsito de Lima Norte inició una investigación preliminar para esclarecer la muerte del adulto mayor que fue arrollado por una motocicleta lineal que invadió el carril del Metropolitano, en Comas. Una vez identificado, el conductor del vehículo será procesado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado.

Invasores del Metropolitano provocaron 80 accidentes en el 2025. Foto: ATU

Las primeras indagaciones se realizaron en la escena del impacto por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte, a cargo del fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez, en conjunto con personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue central de Lima.

De acuerdo con el acta de intervención de la PNP, y según se verifica en las cámaras de seguridad, el conductor de la unidad motorizada escapó del lugar de los hechos inmediatamente después de atropellar al adulto mayor .

Por ello, entre las diligencias ordenadas por el despacho fiscal a la Unidad de Accidentes de Tránsito de la PNP de Lima Norte, está la revisión y análisis de las cámaras de seguridad del distrito, el recojo de testimonios de los ciudadanos testigos del atropello y la elaboración del croquis secuencial del accidente y recopilación del protocolo de necropsia junto con los informes de criminalística.

El bus del Metropolitano de placa A2O-785 registra seis accidentes en los ultimos cinco años, de acuerdo con información actualizada a noviembre de la SBS.

Cámaras de la zona captaron el accidente

De acuerdo a la imágenes de videovigilancia de la zona, se puede observar que la víctima cruzaba la vía exclusiva del Metropolitano, cuando una motocicleta invadió el carril a alta velocidad e impactó directamente contra el adulto mayor. El hombre fue lanzado a varios metros sobre el asfalto.

El video confirma que el motociclista continuó su marcha sin detenerse a auxiliar al herido, quien, según sus familiares, se dirigía hacia un centro de salud para una cita médica.