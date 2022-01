Un menor de cuatro años jugaba tranquilamente fuera de su vivienda cuando fue arrollado por una camioneta. La conductora de la unidad se dio a la fuga tras dejar malherido al pequeño. El hecho se produjo en el cruce de los jirones Cahuide con 9 de diciembre, en la urbanización Carmen Medio, en el distrito de Comas, el último sábado.

“Como la camioneta es alta creo que no ha visto a la criatura, no sé. Lo chanca y lo tumba. Y la chica vuelve a retroceder con la camioneta y lo vuelve a pasar al bebe”, detalló un testigo a América Noticias.

Debido a la gravedad de las heridas, el pequeño fue llevado de emergencia al hospital Sergio E. Bernales en Collique. “Está desfigurado porque le han hecho 20 puntos en el rostro. Y su pierna también está fracturada”, mencionó Angie Anavilca, familiar del menor.

Según el matinal, los vecinos lograron apuntar la placa del auto T12-365 que arrolló al pequeño, el cual está a nombre de Grazziellia Huamani Martínez, con quien el citado medio intentó comunicarse vía telefónica. Asimismo, acudieron hasta su vivienda, pero no la encontraron.

Por su parte, Yahaira Bustamante, madre del menor, comentó que su hijo fue trasladado a la clínica San Bernardo para continuar con su atención médica. “Está estable, pero siente mucho dolor, los calmantes no lo ayudan. Me siento contenta porque los resultados de su cabeza han arrojado positivamente que no tiene daños”, señaló.

En otro momento, refirió que todavía no saben nada sobre el paradero de la conductora que manejaba el vehículo que atropelló a su pequeño.

“Yo vi que lo pasó dos veces el carro, lo pasó por su cabeza. Todos comenzamos a gritar, a la chica no le importó, se dio a la fuga”.

