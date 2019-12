En las últimas horas, dos accidentes de tránsito reportados en el Circuito de Playas de la Costa Verde han dejado al menos siete personas heridas.

De acuerdo a 90 Matinal, cuatro heridos fue el saldo de un aparatoso accidente reportado a las 11:27 p.m. del domingo, en el distrito de Magdalena. Seis unidades del Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp) y serenos de la jurisdicción llegaron al lugar para atender la emergencia.

Según testigos, el conductor de un vehículo iba a excesiva velocidad y provocó que un auto chocara contra las mallas del acantilado y otra unidad -que realizaba servicio de taxi- impacte con un poste de alumbrado eléctrico, ubicado en la berma central de la vía.

“El chofer que iba a excesiva velocidad se ha dado a la fuga. Yo me he chocado acá [mallas] porque no pude evitar la maniobra”, dijo uno de los choferes afectados.

Entre los heridos figuran el chofer del taxi, de placa AVE384, quién quedó atrapado en el vehículo. Mientras, su pasajera, cuya identidad también se desconoce, resultó herida en el brazo, según señaló el referido medio.

La Policía Nacional analizará las cámaras de seguridad instaladas en la zona del accidente para identificar al chofer responsable del accidente.

Accidente en el Circuito de Playas en la Costa Verde la noche del domingo dejó cuatro heridos. (Video: Latina)

En tanto, esta madrugada se registró un accidente de tránsito que dejó tres heridos a la altura del restaurante Rústica, en el distrito de Barranco, según informó TV Perú Noticias. El suceso ocurrió a las 5:14 a.m. y dos unidades de los Bomberos atendieron la emergencia.

El conductor del taxi blanco, de placa A3B-076, que venía de Chorrillos perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado, ubicado en la berma central.

Accidente reportado en Barranco dejó tres heridos. (Captura: TV Perú Noticias)

El chofer Román Paitán Quispe y los dos ocupantes identificados como Neftalí Villanueva Ramos y Henry Maslucán Cava fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores. La PNP informó que los pasajeros iban con destino al exterminal Fiori en San Martín de Porres.