La familia de Saúl Mendoza Lizana, un ingeniero industrial de 35 años, exhortó a las autoridades del Gobierno que no se detengan las operaciones de búsqueda y rescate en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash. El joven natural del distrito limeño de Ate se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de julio junto a sus compañeros identificados como Chicho y Teodoro.
La familia de Saúl Mendoza Lizana, un ingeniero industrial de 35 años, exhortó a las autoridades del Gobierno que no se detengan las operaciones de búsqueda y rescate en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash. El joven natural del distrito limeño de Ate se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de julio junto a sus compañeros identificados como Chicho y Teodoro.
Según los testimonios, el grupo de deportistas fue sorprendido por una tormenta de nieve a más de 6400 metros sobre el nivel del mar, cuando iniciaban la ruta de descenso.
“Estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar a mi primo Saúl, a Chicho y a Teodoro. El pedido que nosotros hacemos es que la búsqueda continúe, que no se detenga en ningún momento, que sigan contribuyendo con este esfuerzo, la Policía de Rescate, la Fuerza Aérea y los voluntarios”, expresó Juan Zapata, primo de Mendoza Lizana.
Logran rastrear huellas y solicitan equipo especializado
Zapata precisó que gracias al uso de drones han logrado rastrear las huellas de los desaparecidos hasta una zona cuyas condiciones geográficas impiden el acceso sin indumentaria técnica adecuada.
“Pedimos la ayuda urgente para que las autoridades continúen con la búsqueda. Se requiere la logística ideal para rescatarlos. Hay drones que están peinando la zona para ubicarlos, pero aún no se sabe si han caído a una grieta”, apuntó el familiar.
Las familias de los tres desaparecidos tomaron la decisión de contratar a alpinistas especializados para reforzar las cuadrillas en el terreno. “Como familia queremos saber si ellos están a salvo. Como familia nunca pierde la esperanza y estamos a la espera de ello. Es por eso que clamamos por el apoyo, que siga esta búsqueda”, agregó Zapata.