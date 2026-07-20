La familia de Saúl Mendoza Lizana, un ingeniero industrial de 35 años, exhortó a las autoridades del Gobierno que no se detengan las operaciones de búsqueda y rescate en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash. El joven natural del distrito limeño de Ate se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de julio junto a sus compañeros identificados como Chicho y Teodoro .

Según los testimonios, el grupo de deportistas fue sorprendido por una tormenta de nieve a más de 6400 metros sobre el nivel del mar, cuando iniciaban la ruta de descenso.

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“Estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar a mi primo Saúl, a Chicho y a Teodoro. El pedido que nosotros hacemos es que la búsqueda continúe, que no se detenga en ningún momento, que sigan contribuyendo con este esfuerzo, la Policía de Rescate, la Fuerza Aérea y los voluntarios”, expresó Juan Zapata, primo de Mendoza Lizana.

Zapata precisó que gracias al uso de drones han logrado rastrear las huellas de los desaparecidos hasta una zona cuyas condiciones geográficas impiden el acceso sin indumentaria técnica adecuada. Foto: RPP

Logran rastrear huellas y solicitan equipo especializado

Zapata precisó que gracias al uso de drones han logrado rastrear las huellas de los desaparecidos hasta una zona cuyas condiciones geográficas impiden el acceso sin indumentaria técnica adecuada.

“Pedimos la ayuda urgente para que las autoridades continúen con la búsqueda. Se requiere la logística ideal para rescatarlos. Hay drones que están peinando la zona para ubicarlos, pero aún no se sabe si han caído a una grieta”, apuntó el familiar.

Las labores de búsqueda siguieron a través del uso de drones por el equipo de voluntarios en el Huascarán. (RPP)