Las familias de los tres desaparecidos tomaron la decisión de contratar a alpinistas especializados para reforzar las cuadrillas en el terreno. Foto: Facebook/composición GEC
Las familias de los tres desaparecidos tomaron la decisión de contratar a alpinistas especializados para reforzar las cuadrillas en el terreno. Foto: Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

La familia de Saúl Mendoza Lizana, un ingeniero industrial de 35 años, exhortó a las autoridades del Gobierno que no se detengan las operaciones de búsqueda y rescate en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash. El joven natural del distrito limeño de Ate se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de julio junto a sus compañeros identificados como Chicho y Teodoro.

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