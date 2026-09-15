Camiones atorados debajo del puente de la Av. La Marina en vías auxiliares de la Av. Brasil. (Captura: Instagram soynoticia12)
Camiones atorados debajo del puente de la Av. La Marina en vías auxiliares de la Av. Brasil. (Captura: Instagram soynoticia12)
Por Redacción EC

Dos camiones de carga quedaron atrapados hoy a las aproximadamente a las 10 a.m. en las vías auxiliares de la Av. Brasil, justo debajo del puente de la Av. La Marina. El atasco ocurrió casi en simultáneo en ambos sentidos de circulación y causó la interrupción del paso de vehículos.

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