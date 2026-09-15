Dos camiones de carga quedaron atrapados hoy a las aproximadamente a las 10 a.m. en las vías auxiliares de la Av. Brasil, justo debajo del puente de la Av. La Marina. El atasco ocurrió casi en simultáneo en ambos sentidos de circulación y causó la interrupción del paso de vehículos.

La primera unidad involucrada presenta la placa D6A-713, corresponde a la marca Hyundai y avanzaba en dirección de sur a norte. Poco después, el segundo vehículo de marca Hino y placa F5D-862 impactó contra la parte inferior de la estructura en el carril de norte a sur.

Este punto de la infraestructura vial se sitúa exactamente en el límite territorial de los distritos de Pueblo Libre, Jesús María y Magdalena. La zona registra un alto volumen de tránsito metropolitano todos los días por conectar importantes arterias de la capital.

Así quedaron los dos camiones varados al mismo tiempo debajo del puente de la Av. La Marina. (Twitter @Aderly)

Así quedaron los dos camiones varados al mismo tiempo debajo del puente de la Av. La Marina. (Twitter @Aderly)

Así quedaron los dos camiones varados al mismo tiempo debajo del puente de la Av. La Marina. (Twitter @Aderly)

La presencia de ambos vehículos atascados bloqueó por completo el paso de automóviles en las vías auxiliares durante varias horas. Esta obstrucción generó largas filas de congestión que alteraron la fluidez del tránsito en todo el perímetro del paso a desnivel.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo acudieron al sector para ordenar el flujo vehicular en los alrededores. Los agentes gestionaron el apoyo de grúas especiales con la finalidad de retirar las dos unidades de la pista.

Las vías auxiliares de este tramo cuentan con señalización clara que fija una altura máxima permitida de 2.30 metros para el tránsito. La inobservancia de esta norma genera emergencias constantes cuando unidades pesadas que superan esa medida intentan cruzar por el paso a desnivel.

Accidentes similares en el puente de Av. Brasil con Av. La Marina

El pasado 21 de agosto, un bus de transporte público de la empresa CTI Corporación quedó atascado debajo de esta misma estructura. El chofer redujo la presión de los neumáticos en un intento por liberar la unidad, aunque necesitó el apoyo de una grúa para la evacuación.

Asimismo, el pasado 23 de junio un camión de carga pesada quedó atrapado en este mismo punto al intentar cruzar por la vía auxiliar. Aquel percance aconteció cerca de las 5:00 a.m. y paralizó el paso vehicular en el sector durante varias horas de la mañana.