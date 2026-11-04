Bus de Cruz del Sur choca por alcance contra un tráiler en Panamericana Norte. ​(Fotos: Joseph Ángeles / photo.gec)
Bus de Cruz del Sur choca por alcance contra un tráiler en Panamericana Norte. ​(Fotos: Joseph Ángeles / photo.gec)
Por Redacción EC

Dos personas muertas fue el saldo del choque entre un bus de la empresa Cruz del Sur y un tráiler en el kilómetro 10 de la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa detalló que la emergencia ocurrió a las 6:21 a.m. en la vía hacia Ancón.

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