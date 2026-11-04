Dos personas muertas fue el saldo del choque entre un bus de la empresa Cruz del Sur y un tráiler en el kilómetro 10 de la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa detalló que la emergencia ocurrió a las 6:21 a.m. en la vía hacia Ancón.

La colisión fue entre el bus de placa D2Y-968 y al tráiler de placa T3G-971 a la altura del puente Porvenir. Testigos en la zona indican que el chofer del tráiler detuvo la marcha para revisar la llanta del vehículo antes que el bus lo impactara por alcance esta mañana.

La Policía confirmó el fallecimiento de dos personas de manera inmediata tras el impacto. Los equipos de auxilio retiraron al copiloto del bus para su traslado al Hospital Cayetano Heredia.

Bus de Cruz del Sur choca por alcance contra un tráiler en Panamericana Norte. ​(Fotos: Joseph Ángeles / photo.gec)

Bus de Cruz del Sur choca por alcance contra un tráiler en Panamericana Norte. ​(Fotos: Joseph Ángeles / photo.gec)

En paralelo, las autoridades evalúan la presencia de llovizna en las pistas durante la madrugada como factor en las investigaciones de la causa.

Cierre de la Panamericana Norte tras choque

El accidente motivó el cierre de los carriles de la Vía de Evitamiento en dirección al norte. La empresa Lima Expresa informó que los equipos de atención constataron el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la colisión.

Bus de Cruz del Sur choca por alcance contra un tráiler en Panamericana Norte. ​(Fotos: Joseph Ángeles / photo.gec)

La acumulación de vehículos se extiende hasta el puente Santa Rosa y la zona de Acho. La Autoridad de Transporte Urbano ejecuta el desvío del servicio A del Metropolitano por la avenida Alfonso Ugarte con parada en la estación Quilca.

Cifras de accidentes de tránsito

Hasta julio del presente año, la cifra de accidentes de tránsito cobraron la vida de 1,881 personas en el Perú, según el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado.