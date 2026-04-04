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Un hombre de 39 años falleció durante incidente en banderazo en Matute | Foto: Archivo GEC
Un hombre de 39 años falleció durante incidente en banderazo en Matute | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este viernes, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis inició una investigación preparatoria tras los graves incidentes ocurridos en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, donde resultaron 39 personas heridas y una fallecida.

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