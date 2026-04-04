Este viernes, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis inició una investigación preparatoria tras los graves incidentes ocurridos en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, donde resultaron 39 personas heridas y una fallecida.

El fiscal adjunto provincial, Jonás Padilla, lideró el levantamiento del cadáver de la víctima, identificado como Freddy Rony Cornetero Cueva, de 39 años, junto a “peritos forenses y personal policial de la División de Homicidios”.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026

De ese modo, como parte de la investigación, el Ministerio Público dispuso la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del recinto para reconstruir la cronología de los hechos.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que visitarán “los establecimientos de salud donde fueron trasladados los heridos”, pues tomarán “declaraciones de testigos, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales”.

Y es que, según datos del Ministerio de Salud, 12 de los 39 heridos fueron llevados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 15 al Dos de Mayo, 3 al de Emergencias Pediátricas en La Victoria, 1 al Instituto Nacional del Niño (Breña), 1 Hospital Hipólito Unanue, 5 a la clínica San Pablo y 2 al Hospital Grau, de EsSalud.

De otro lado, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, indicó que la mayoría de los casos son policontusiones por caídas o aplastamientos, pero tranquilizó a las familias, asegurando que los afectados siguen un tratamiento y de forma gratuita.

A pesar de las versiones iniciales que sugerían un derrumbe como causa de esta tragedia, el club Alianza Lima negó estas versiones, indicando que el accidente “no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales”.

Complementando la postura del club, el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, respaldó que no hubo daños estructurales, pues tras revisiones preliminares, el estadio sigue intacto.

“No hay daño estructural, no ha habido ninguna pared que se haya caído, y nadie se ha caído a la fosa”, detalló la autoridad, calificando el evento como una situación fortuita generada en medio de una gran concentración de barristas.

MML se pronuncia

La Municipalidad de Lima informó que no ha recibido ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres para evaluar la seguridad del evento denominado banderazo, programado en el estadio Alejandro Villanueva.

Estadio Matute de Alianza Lima clausurado. (Foto: GEC)

De igual manera, el municipio de La Victoria señaló que tampoco ha autorizado ningún tipo de evento, ni en el interior ni en los alrededores del estadio de Alianza Lima.